Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 800.000 ευρώ ανακοινώνονται από το υπουργείο Πολιτισμού μετά από πρόσκληση, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε μουσικές παραστάσεις, φιλαρμονικές, φεστιβάλ μουσικής, περιοδείες και εκδηλώσεις μουσικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα - Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2025».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα» ενισχύει σταθερά τα τελευταία χρόνια τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, προσφέροντας ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο επιχορηγήσεων που απευθύνεται σε φορείς και δημιουργούς, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει την πολιτιστική πολυφωνία, να προάγει την καινοτομία, να στηρίζει την εξωστρέφεια και να ενδυναμώνει τις δομές και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανανέωση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

«Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ελλάδα" αποτελεί έναν σταθερό θεσμό στήριξης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Με τις νέες επιχορηγήσεις, ύψους 800.000 ευρώ για μουσικές παραστάσεις, φεστιβάλ, περιοδείες και εκδηλώσεις, ενισχύουμε ουσιαστικά τους φορείς και τους δημιουργούς που εμπνέονται, τολμούν, δημιουργούν, προσφέροντας έργα με καλλιτεχνική αξία και κοινωνικό αντίκτυπο. Το υπουργείο Πολιτισμού επενδύει στην πολιτιστική εξωστρέφεια, ενθαρρύνει την καινοτομία και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δυναμικού, πολυφωνικού πολιτιστικού χάρτη, που εκτείνεται και απευθύνεται σε κάθε γωνιά της χώρας. Μέσα από αυτές τις δράσεις, αναδεικνύεται η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα και ενισχύεται η συνοχή της κοινωνίας μας, με όχημα τη μουσική και την τέχνη».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας τόνισε: «Η μουσική, σε κάθε της μορφή και φόρμα, παραμένει πάντα μια μοναδική δίοδος έκφρασης συναισθημάτων και επικοινωνίας. Μια τέχνη που συνδέει την παράδοση με την πρωτοπορία, την αυστηρή δομή, με τον πειραματισμό. Το υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει τους δημιουργούς, τα μουσικά σχήματα και τις δράσεις για την μουσική, ενισχύοντας την ένταση των προσπαθειών τους και βοηθώντας την φωνή τους να ακουστεί καθαρά και δυνατά. Παντού, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Για την αξιολόγηση αιτημάτων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας σε κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές δράσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ, εξετάστηκαν συνολικά 138 αιτήματα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ για το έτος 2025. Εγκρίθηκαν 96 αιτήματα, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 800.000 ευρώ. Σε 75 εξ αυτών χορηγήθηκε και αιγίδα.

Η ομάδα εργασίας αποτελούνταν από τους:

· Αντώνιο Σκλεπάρη, αν. προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟ, ως συντονιστή

· Μάριο Στρόφαλη, συνθέτη

· Δημήτρη Παπαδημητρίου, συνθέτη

· Αλέξανδρο Μούζα, συνθέτη, παραγωγό

· Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΥΠΠΟ.

Δείτε τους πίνακες με τα εγκεκριμένα ποσά επιχορήγησης και/ή τις εγκρίσεις αιγίδας εδώ.

Πηγή: skai.gr

