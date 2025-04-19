Το επιτηρητικό φυλάκιο «5» στον Έβρο, στην περιοχή ευθύνης της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείχου επισκέφθηκε χθες, Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας συνοδευόταν κατά την επίσκεψη από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον διοικητή της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, τον διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο και τον διοικητή της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγο Γεώργιο Βάσιο.

Από τα όρια της Πατρίδας μας, στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «5» του Έβρου, μπορεί να δει κάποιος τα πράγματα από μια διαφορετική γωνία.



Αισθάνεται υπερηφάνεια για τους στρατιώτες, τους Υπαξιωματικούς, τους Αξιωματικούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, που αυτές τις… pic.twitter.com/dfr6wGYrr5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 18, 2025

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε για την αποστολή του φυλακίου, συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας και αντάλλαξε μαζί τους ευχές για το Πάσχα.

«Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, για τους χριστιανούς ειναι μέρα περίσκεψης. Μετά την Μεγάλη Παρασκευή, όμως, πάντα έρχεται το Μεγάλο Σάββατο. Μετά την ταφή έρχεται η Ανάσταση» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Δένδιας.

«Από τα όρια της πατρίδας μας, εδώ στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «5», στην Ελληνο - τουρκική μεθόριο, κάποιος βλέπει τα πράγματα από μια διαφορετική γωνία. Αισθάνεται υπερηφάνεια για τους ανθρώπους αυτούς, για τους στρατιώτες, για τους Υπαξιωματικούς, τους Αξιωματικούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, που αυτές τις μέρες στέκονται εδώ φρουροί, για να μπορούν οι Ελληνίδες και οι Ελληνες να γιορτάσουν το Πάσχα με ασφάλεια» τόνισε. «Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου και να τους διαβεβαιώσω για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που τους περιβάλλει η ελληνική κοινωνία. Εύχομαι σε όλες και σε όλους Καλή Ανάσταση» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Στην #Ορεστιάδα, κατά την περιφορά του Επιταφίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Θεοδώρων. pic.twitter.com/BbIzC0i3q7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 18, 2025

Στη συνέχεια, μετέβη στην Ορεστιάδα, όπου παρακολούθησε στον Ιερό Μητροπολικό Ναό Αγίων Θεοδώρων την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, όπως και την περιφορά του Επιταφίου. Στην Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος ΟρεστιάδαςΔιαμαντής Παπαδόπουλος και ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης και εκπρόσωποι τοπικών αρχών.

Σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφθεί την Παναγιά Οινουσσών.

