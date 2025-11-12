Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική, ξεκαθάρισε πως «εμείς θα επανέλθουμε μόνο εάν υπάρξει εθνικό θέμα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πολιτική «δεν του λείπει».

Στη συνέχεια, εστίασε στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ταυτίσει την ενεργειακή πολιτική της με την αντίστοιχη των ΗΠΑ και του Τραμπ, καθιστώντας την ενεργειακό κέντρο της περιοχής». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «στήριζαν έναν τελειωμένο ηγέτη όπως ο Μπάιντεν και, ακόμα κι αν συνέβη κωλοτούμπα, είναι θετική. Η πράσινη ατζέντα, η woke ατζέντα και τα ανοιχτά σύνορα, τελείωσαν».

Ο κ. Καμμένος δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως «μπορεί να έχει δίκαιο σχετικά με το μπλε ΠΑΣΟΚ, όμως αυτός ήταν που έτεινε χείρα φιλίας στο ΠΑΣΟΚ», ενώ πρόσθεσε πως ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί «την πολιτική εκδοχή του αρχαιότερου επαγγέλματος του κόσμου».

«Το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και ξέπλυνε τον Γιώργο Παπανδρέου», συνέχισε, καταλήγοντας με αιχμηρή αναφορά στη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας πως «ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών».

Πηγή: skai.gr

