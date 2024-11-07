Καπνισάκης: O Πολάκης τρέχει για να πετύχει τον αποκλεισμό του Κασσελάκη

Ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, τόνισε ο Μανώλης Καπνισάκης, Διευθυντής του Γραφείου του Στέφανου Κασσελάκης τονίζοντας πως «όλα όσα δήθεν κατήγγειλε στην Πολιτική Γραμματεία, της οποίας ζήτησε εσπευσμένα τη συνεδρίαση, είναι κινήσεις πανικού».

Σύμφωνα με τον κο Καπνισάκη, ο κος Πολάκης, αναφέρθηκε είτε σε ανενεργές εταιρείες από τις οποίες ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αποχωρήσει πολύ πριν αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ακόμη και στο «CV From Greece» το οποίο θεώρησε επιλήψιμο, παρότι επρόκειτο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ο Στ. Κασσελακης είχε δημιουργήσει το 2013 για να βοηθήσει αμισθί Έλληνες στην κατάρτιση του βιογραφικού τους προκειμένου να λάβουν υποτροφίες ή να βρουν εργασία στο εξωτερικό.

«Αντί ο σύντροφος Παύλος να ασχοληθεί με τα τωρινά σκάνδαλα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ή έστω με το «σκάνδαλο» της μη κατάρτισης της λίστας των συνέδρων λιγότερο από 24 ώρες πριν την έναρξη του, εκτοξεύει fake news δείχνοντας το μένος του», σημείωσε ο κος Καπνισάκης, παρατηρώντας πως ο κος Πολάκης έλεγε ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον Στέφανο Κασσελάκη στην κάλπη κι όμως είναι ο πρώτος που τρέχει για να πετύχει τον αποκλεισμό του, στο όνομα εκείνων που ζητούσαν «ολόκληρη διαγραφή» του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Κι επειδή του συντρόφου Παύλου τού αρέσουν οι λαϊκές ρήσεις, ας θυμηθούμε τη φράση, τα στερνά τιμούν τα πρώτα», κατέληξε.

