Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας Ίγκνατσιο Κάσις είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον Έλληνα υπουργό να υποδέχεται τον Ελβετό ομόλογό του σε μια περίοδο ενίσχυσης των διμερών επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να επιβεβαιώσουν το θετικό επίπεδο των ελληνοελβετικών σχέσεων, με έμφαση στη διπλωματική συνεργασία και τον συντονισμό σε διεθνή φόρα.

FM G. Gerapetritis welcomes tdy @GreeceMFA the #Switzerland Vice President of the Federal Council and Head of the Federal Department of Foreign Affairs, I. Cassis @ignaziocassis@SwissMFA pic.twitter.com/h25BCZUo5F — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 22, 2026

Πηγή: skai.gr

