Πυρά κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τον πως δεν σέβεται τους θεσμούς της Δικαιοσύνης και τους περιφρονεί. Παράλληλα, στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών απάντησε και στα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Αρχικά, ο κ. Βορίδης υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική της χώρας λέγοντας: «Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα. Είναι αυτή που έχει πάρει τις φρεγάτες, τα Rafale, τα F-35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό, φρεγάτες, να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Η συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει την ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία σήμερα κάνει, έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορύξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδομνημόνιο της Τουρκίας, με τη Λιβύη. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα, επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστο το οποίο επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά. Και επειδή ακούω μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αυτές δεν προέρχονται από το κατευνασμό, προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και όχι το αντίθετο».

Και συνέχισε: «Αυτά ήταν όλα τόσο εύκολα και αυτονόητα γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις; Και αν εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα, γιατί έχει πάρει δύο φορές 41%; Γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του; Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η ΝΔ εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά πάνω από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό της αντίπαλο κατά 12 - 15 μονάδες. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία;», συνέχισε κάνοντας λόγο για «δριμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές».

Για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Βορίδης είπε πως: «από τη στάση πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ, που έχει καταθέσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, βλέπω πως δεν ενδιαφέρονται για τη συζήτηση, μόνο για το αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αποχώρηση των κομμάτων από μια συζήτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που υποτίθεται ότι έχουν έρθει να ελέγξουν την κυβέρνηση;».

«Αυτοί οι οποίοι μιλούν για θεσμικές εκτροπές είναι οι ίδιοι οι οποίοι περιφρονούν βαθιά τους δικαστικούς λειτουργούς», συνέχισε, εξαπολύοντας πυρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Όπως σημείωσε, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης κάνουν τη δουλειά τους. «Δεν μπορεί να επιλέγουμε να υμνούμε τον δικαστικό λειτουργό που βγάζει μια απόφαση που ταιριάζει στον πολιτικό μας σχέδιο, αλλά όταν ο δικαστικός λειτουργός βγάζει μια απόφαση που δεν ταιριάζει στον πολιτικό μας σχέδιο, τότε είναι πιασμένος, τότε είναι εγκάθετος, τότε είναι πουλημένος, τότε αξίζει τιμωρία. Δεν γίνονται και τα δύο. Ή τη σέβεσαι τη δικαιοσύνη ή δεν τη σέβεσαι».

«Πού έχετε ακούσει τον εισαγγελέα να απολογείται για την κρίση του; Γιατί πρέπει να εξηγήσει στον κ. Ανδρουλάκη γιατί έκρινε πώς έκρινε την υπόθεση; Του χρωστάει τον λογαριασμό;» είπε επίσης και συμπλήρωσε: «Για κοιτάξτε τον θεσμικό κ. Ανδρουλάκη ο οποίος ήρθε και είπε, ‘’εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δεμίρης, δεν με ικανοποιεί. Και γι' αυτό, θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί είμαι περήφανος που κάνω τη δημοκρατικό μου καθήκον’’. Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρήτου, είναι η παραβίαση της λειτουργίας της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο κ. Ανδρουλάκης το δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην υπηρεσία πληροφοριών και στο ρόλο τον οποίο επιτελεί».

«Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών είναι κρίσιμη για την πατρίδα. Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε την εισβολή που οργανώθηκε από την Τουρκία στον Έβρο. Αυτή είναι που μας έδωσε τις πληροφορίες. Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών κάθε μέρα δίνει μάχη για την υπεράσπιση της πατρίδας», κατέληξε ο κ. Βορίδης.



Πηγή: skai.gr

