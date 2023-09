Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας καθοριζόταν πάντα από την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο Πολιτική 16:14, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

η Ελλάδα είναι υποψήφια για μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εάν εκλεγούμε, η θητεία μας θα εμφορείται από διπλωματία, διάλογο, δημοκρατία, είπε ο κ. Γεραπετρίτης