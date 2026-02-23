Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα συζητήσαμε για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο

Αιγαίο, Μεσόγειος και «τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης» αποτέλεσαν αντικείμενο της συζήτησης ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου.

«Στις 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενήσαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκη, στο προεδρικό μας Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο», δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος της Τουρκίας και πρόσθεσε:

«Ενισχύσαμε τη νομική βάση των σχέσεών μας με τις συμφωνίες που υπογράψαμε. Μετέφερα τις προσδοκίες μας στον κ. Μητσοτάκη σχετικά με την τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης, για να επωφεληθούν πλήρως των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων».

«Επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον διμερή όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με την Ελλάδα, ο οποίος έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταλήγοντας.

Πηγή: skai.gr

