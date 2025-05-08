Τη στήριξη της Ελλάδας στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βαρσοβία όπου μετέχει στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως ξεκαθάρισε ότι προϋπόθεση γι’ αυτό είναι "η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η προσήλωση στο κράτος δικαίου, ο σεβασμός των αρχών της δημοκρατίας".

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όπως είπε, πρέπει να αναπτύξει τις αμυντικές της δυνατότητες, να ενισχύσει το διεθνές της αποτύπωμα, έτσι ώστε να μπορεί, στον κόσμο, να έχει μια πολύ ισχυρή θέση σε δύσκολους καιρούς.

«Συζητούμε σήμερα για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων, της προενταξιακής διαδικασίας. Η Ελλάδα αποτέλεσε πάντοτε μια ενεργό δύναμη, μια επισπεύδουσα δύναμη στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια» είπε και προσέθεσε:

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί της προσπάθειας αυτής. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ορισμένες από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρωπαϊκής οικογένειας, παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, όπως είναι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η προσήλωση στο κράτος δικαίου, ο σεβασμός των αρχών της δημοκρατίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι σήμερα, 80 χρόνια μετά από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βρισκόμαστε, δυστυχώς, ίσως στην χειρότερη στιγμή παγκοσμίως αφού «για περισσότερο από τρία χρόνια, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική επίθεση. Εξακολουθούν να υφίστανται οι εχθροπραξίες στη Γάζα. Και κάθε μέρα έχουμε καινούριες εστίες συρράξεων στην οικουμένη, όπως συμβαίνει μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν. Αλλά και συνθήκες, οι οποίες είναι απαξιωτικές για τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Υποσαχάρια Αφρική και ιδίως στο Σουδάν, με εκτοπισμένους και στα όρια της ανέχειας».

Και ο Έλληνας ΥπΕξ κατέληξε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος ολόκληρος θα πρέπει να δώσουν έμφαση, ώστε τα διδάγματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου να παραμείνουν ενεργά. Η ανθρώπινη αξία, η ελευθερία, θα πρέπει να είναι το πρώτο και το μεγάλο ζητούμενο στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

