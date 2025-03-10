«Καμία ιδιωτική μονάδα υγείας, δεν μπορεί να ζητάει χρήματα από ασφαλισμένους για παροχές που δεν προβλέπονται από την σύμβαση που έχουν με τον ΕΟΠΥΥ» τόνισε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη σχετικά με καταγγελίες ασθενών για «αθέμιτες και παράνομες χρεώσεις σε βάρος ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από ιδιωτικές δομές υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πως «εάν μια ιδιωτική μονάδα υγείας ζητήσει από ασθενή του ΕΟΠΥΥ περισσότερα χρήματα από αυτά που προβλέπονται από την σύμβαση που έχουν, αυτό αποτελεί αιτία για να καταγγελθεί η σύμβαση».

Ο υπουργός, ειδικότερα ανέφερε ότι «τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, το μόνο που μπορούν να χρεώσουν είναι το 15% της συμμετοχής του ασθενούς επί του Κρατικού τιμολογίου, το ένα ευρώ κατά την είσοδο του ασφαλισμένου και τα τρία ευρώ για απεικονιστικές εξετάσεις και τίποτα άλλο».

Ο υπουργός, επισήμανε ότι για τα ιδιωτικά νοσοκομεία στο νέο ΦΕΚ που σύντομα θα εκδοθεί «οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση που έχουν με τον ΕΟΠΥΥ και χρεωθεί είναι λόγος καταγγελία της σύμβασης. Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσίας επιτρέπεται μεν εκ της συμβάσεως να παρέχουν, αλλά δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, αυτή θα πρέπει να αναρτάται σε κεντρικό σημείο της εισόδου, σε κεντρική θέση στο site τους καθώς και να έχει ενημερωθεί ο ασθενής για το κόστος της παροχής αυτής. Εάν ο πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για την χρέωση αυτή, τότε ο πολίτης δικαιούται να μην την πληρώσει».

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και στις εξετάσεις προληπτικής ιατρικής για τις καρδιολογικές και εγκεφαλικές παθήσεις, λέγοντας ότι «έχουμε αποστείλει 5,2 εκατομμύρια μνήματα σε ισάριθμους δικαιούχους. Όλοι οι συμπολίτες άνω των 35 ετών δικαιούνται δωρεάν εξετάσεις αίματος εφέτος. Κάντε χρήση αυτού του δωρεάν προγράμματος με την εγγραφή σας στο σύστημα που έχει έρθει στο κινητό σας. Είναι κρίμα να δίνονται δωρεάν εξετάσεις αίματος και οι πολίτες να πηγαίνουν να τις πληρώνουν από την τσέπη τους»

Ο υπουργός, ζήτησε από τους πολίτες να καταγγέλλουν αθέμιτες και τέτοιες παράνομες πρακτικές και μέσα από τα ηλεκτρονικά βοηθήματα που υπάρχουν, ενώ είπε πως σχετική δυνατότητα καταγγελίας και παρακολούθησης θα υπάρχει και μέσα από τον ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο υγείας που θα έχει ο κάθε πολίτης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης από την πλευρά του ζήτησε να υπάρξει εντατικοποίηση των ελέγχων, επισημαίνοντας ότι ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές μετέρχονται διάφορες αιτιολογίες, όπως εξετάσεις εκτός ωραρίου συμβάσεως, για να προβαίνουν σε αυθαίρετες χρεώσεις των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

