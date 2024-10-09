Λογαριασμός
Νέα εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με οικονομολόγους, πολιτικούς και ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Αλέξης Τσίπρας

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα είναι το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στις 22 Οκτωβρίου στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά.

Οικονομολόγοι, πολιτικοί, ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πάρουν μέρος στις θεματικές συζητήσεις θα τοποθετηθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις για την κρίση ακρίβειας και θα προτείνουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα συμμετέχει και στην Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα συγκληθεί υπό την προεδρία του στις 10-11 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι.

