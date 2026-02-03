Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις της τελευταίας το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου είχε αποκαλέσει τον υπουργό «κότα».

Η ένταση πυροδοτήθηκε από κατηγορία της κ. Κωνσταντοπούλου περί δόλιας συγκάλυψης του δυστυχήματος στη Βιολάντα από τον κ. Γεωργιάδη, με τον υπουργό Υγείας να ανακοινώνει ότι προχωρά σε μήνυση σε βάρος της.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου, άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει, αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας, αλλά στην τηλεόραση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας.

Όπως πρόσθεσε, «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».

Αναφερόμενος, επίσης, στη μήνυση που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος του, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα, άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».

«Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα»

Η χρήση του χαρακτηρισμού «κότα» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων. Το βράδυ της Δευτέρας, μιλώντας στο Kontra Channel και σχολιάζοντας όσα είχε αναφέρει νωρίτερα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του, δήλωσε: «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε τρεις μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα», για να προσθέσει αμέσως ότι «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη «πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλλει και μειώνει με όλους τους τρόπους», προσθέτοντας ότι «τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο, θα καταλάβουν με δικαστικό».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας επανήλθε το πρωί της Τρίτης με ανάρτηση στο Χ, στην οποία υπενθύμισε ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…», καταλήγοντας με τη φράση: «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα….κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…τα υπόλοιπα στα δικαστήρια https://t.co/aXxcE7cB0X — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 3, 2026

