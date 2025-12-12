Ως έμπρακτη απόδειξη της αταλάντευτης δέσμευσης για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την 9η Υπουργική Σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, κατά τον χαιρετισμό του ενώπιον εκπροσώπων από έντεκα κράτη που καλύπτουν γεωγραφικά όλον τον κόσμο.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι το φόρουμ αποτελεί ένα μοναδικό διπλωματικό εργαλείο και μια έμπρακτη μορφή ήπιας ισχύος, προάγοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη διεθνή συνεργασία. Υπογράμμισε πως στις χώρες που συμμετέχουν γεννήθηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στον κόσμο.

Αναφερόμενος στις παγκόσμιες εξελίξεις, υπογράμμισε ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο.

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι για την Ελλάδα, η διασφάλιση της πολιτιστικής παρακαταθήκης αποτελεί αποστολή άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ταυτότητα. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε οι θεματοφύλακες μνημείων που ανήκουν όχι μόνο στο εθνικό μας αφήγημα, αλλά και στην κοινή ιστορία της ανθρωπότητας. Εδώ, στην Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο, ο ναός της Αθηνάς Νίκης, δεν αποτελούν απλώς σύμβολα της αρχαίας Ελλάδας. Είναι σύμβολα της οικουμενικής επιδίωξης του ωραίου, του αρμονικού και των δημοκρατικών ιδεωδών. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε ο “λόγος”, η έννοια της ορθολογικής σκέψης, ως στοιχείο της ελληνικής γλώσσας, η οποία -με υπερηφάνεια αναφέρω- από το 2026 θα τιμάται διεθνώς, με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου».

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε ειδική αναφορά στη Διακήρυξη του Ερεβάν, που υιοθετήθηκε κατά την 8η Υπουργική Σύνοδο, επισημαίνοντας ότι κάθε ζημία ή καταστροφή πολιτιστικών αγαθών πλήττει συνολικά την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Η ιστορία μας διδάσκει ότι η ανθρωπότητα έχει βιώσει σημαντικές ανακατατάξεις. Μας υπενθυμίζει, επίσης, ότι η αντοχή μας στο χρόνο δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ή στρατιωτική μας ισχύ, αλλά και με την ανθεκτικότητα των θεμελιωδών αξιών μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

