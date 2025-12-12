«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιόν προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης;

Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική.

Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της».

