Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.
Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης, είχε προχωρήσει στην αποκάλυψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ πως μεταξύ των 15 ατόμων που συνελήφθησαν ήταν και το στέλεχος της ΝΔ, Μύρων Χιλετζάκης.
«Ακούσαμε από την κ. Αποστολάκη ότι το μείζον σήμερα είναι οι συλλήψεις. Άρα το κράτος λειτουργεί. Μας είπε για έναν Χιλεντζάκη και ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε να σας πω. Έχουνε συλληφθεί άλλοι 14. Μεταξύ αυτών ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο οποίος είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη» δήλωσε ο κ. Λαζαρίδης.
