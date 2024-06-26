Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, με την οποία απευθύνεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προτείνοντας «να φέρουμε τώρα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών για έλεγχο όλων των οικονομικών μας στοιχείων σε χρονικό βάθος δεκαετίας».

Ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε τη ΝΔ ως «βασίλισσα του μαύρου χρήματος», ενώ προχώρησε και σε διευκρινίσεις για τα «μαύρα χρήματα», επισημαίνοντας:

«Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ» σημαίνει ότι, αν οι ψηφοφόροι ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν μαύρο χρήμα προκειμένου να αποφευχθούν επίπονες αλλά αναγκαίες οικονομικά αποφάσεις, θα πρέπει να εκλέξουν άλλο Πρόεδρο. Έναν Πρόεδρο οποίος να αποδέχεται τον υπόγειο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα. Εγώ δεν προσφέρομαι. Λυπάμαι».

Σας μίλησα με ειλικρίνεια για δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Με μεγάλο συναισθηματικό κόστος.



Πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν αυτήν τη στιγμή; Μόνο με μαύρο χρήμα.



Ξεκαθάρισα:

Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει μαύρο χρήμα.



