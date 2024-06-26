Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης: Βασίλισσα του μαύρου χρήματος η ΝΔ - Να φέρουμε ορκωτούς λογιστές για έλεγχο σε βάθος 10ετίας

«Αν η ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να αποδεχθούν μαύρο χρήμα προκειμένου να αποφευχθούν επίπονες, αλλά αναγκαίες οικονομικά αποφάσεις, θα πρέπει να εκλέξουν άλλο πρόεδρο»

Κασσελάκης

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, με την οποία απευθύνεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προτείνοντας «να φέρουμε τώρα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών λογιστών για έλεγχο όλων των οικονομικών μας στοιχείων σε χρονικό βάθος δεκαετίας».

Ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε τη ΝΔ ως «βασίλισσα του μαύρου χρήματος», ενώ προχώρησε και σε διευκρινίσεις για τα «μαύρα χρήματα», επισημαίνοντας:

«Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ» σημαίνει ότι, αν οι ψηφοφόροι ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν μαύρο χρήμα προκειμένου να αποφευχθούν επίπονες αλλά αναγκαίες οικονομικά αποφάσεις, θα πρέπει να εκλέξουν άλλο Πρόεδρο. Έναν Πρόεδρο οποίος να αποδέχεται τον υπόγειο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα. Εγώ δεν προσφέρομαι. Λυπάμαι». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark