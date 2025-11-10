Με νέα του επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη άμεσου επαναπροσδιορισμού της αναβληθείσας συνεδρίασης των Επιτροπών της Βουλής για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση, ώστε «να υπάρξει ενημέρωση των βουλευτών και των πολιτών και λογοδοσία εκ μέρους της κυβέρνησης».

Στη συνεδρίαση καλείται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο επικεφαλής του Υπερταμείου.

Όπως, αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος, «ο άμεσος επαναπροσδιορισμός της συνεδρίασης αποτελεί απαραίτητο βήμα για την προάσπιση του κύρους της Βουλής και των λειτουργιών της απέναντι σε επιλογές απαξίωσής της» και σημειώνει πως «είναι απαράδεκτο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία να μην έχει προγραμματιστεί ακόμη η αιτηθείσα συνεδρίαση, ώστε οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν με προσήκοντα τρόπο τα μέλη του Κοινοβουλίου».

Αναλυτικά η επιστολή:

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θέτω για ακόμα μία φορά την επιτακτική ανάγκη άμεσου επαναπροσδιορισμού της αναβληθείσας συνεδρίασης των Επιτροπών της Βουλής για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Ο άμεσος επαναπροσδιορισμός της συνεδρίασης αποτελεί απαραίτητο βήμα για την προάσπιση του κύρους της Βουλής και των λειτουργιών της απέναντι σε επιλογές απαξίωσής της. Απαιτείται παράλληλα για να υπάρξει ενημέρωση των βουλευτών και των πολιτών και λογοδοσία εκ μέρους της κυβέρνησης.

Στις 31.10.2025 υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η προγραμματισμένη για τις 4.11.2025 συνεδρίαση αναβλήθηκε με απαράδεκτο κοινοβουλευτικά τρόπο μια ώρα πριν την διεξαγωγή της, με το πρόσχημα της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ. Την ίδια μέρα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε τον άμεσο προγραμματισμό της αναβληθείσας συνεδρίασης.

Στις 5.11.2025 μετά και τις αποκαλύψεις για την πλήρη γνώση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σας έστειλα επιστολή ζητώντας τον άμεσο προγραμματισμό της συνεδρίασης, αίτημα για το οποίο δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Είναι απαράδεκτο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία να μην έχει προγραμματιστεί ακόμη η αιτηθείσα συνεδρίαση ώστε οι αρμόδιοι Υπουργοί να ενημερώσουν με προσήκοντα τρόπο τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Επειδή, ήδη έχουν κλείσει 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ εδώ και μία εβδομάδα, χωρίς να υπάρξει η αναγκαία ενημέρωση της Βουλής και της κοινωνίας,

Επειδή, εντός τριμήνου προγραμματίζεται το κλείσιμο και άλλων 158 καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια,

Επειδή, η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου, τον περιορισμό πρόσβασης των πολιτών σε απαραίτητες υπηρεσίες και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Απαιτούμε τον άμεσο προσδιορισμό της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με την παρουσία:

1. του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

2. του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

3. του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

4. του Επικεφαλής του Υπερταμείου

Επισημαίνεται ότι η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ δεν αποτελεί εσωκομματικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενημερώνονται προνομιακά μόνο βουλευτές της από αρμόδιους Υπουργούς και υπεύθυνους των ΕΛΤΑ και μάλιστα εκτός των θεσμικών διαδικασιών της Βουλής. Η ενημέρωση οφείλει να παρέχεται στο σύνολο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στις αρμόδιες Επιτροπές, ώστε να γνωρίζει και η κοινωνία την αλήθεια. Δεδομένης της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόζει το σχέδιό της και ήδη έχει προχωρήσει στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αναμένω την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.