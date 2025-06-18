Φάμελλος: Υπάρχει μεθόδευση να μην ψηφίσουν οι βουλευτές ανά αδίκημα για τα Τέμπη

Την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μη συμμετέχει στην ψηφοφορία για την προανακριτική εάν δεν αλλάξει ο τρόπος που επέλεξε η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, εξέφρασε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Μιλώντας στον ρ/σ "Παραπολιτικά Fm" ανέφερε: «Πρέπει οι βουλευτές να ψηφίσουν ανά αδίκημα και ανά πρόσωπο και όχι ανά πρόσωπο συνολικά την πρόταση του κάθε κόμματος. Υπάρχει μία μεθόδευση από τη διάσκεψη των προέδρων να μην επιλέξουν οι βουλευτές για ποια αδικήματα θα πρέπει να ελεγχθούν αλλά για ποια πρόσωπα με βάση την πρόταση του κόμματος. Θα μας βάλουν να επιλέξουμε εάν συμφωνούν οι βουλευτές συνολικά για την πρόταση του κόμματος. Εμείς θα βάλλουμε ζήτημα από την πρώτη στιγμή επί της διαδικασίας». Συνολικότερα είπε ότι υπάρχει κίνδυνος αμνήστευσης.

Για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικότερα τόνισε: «Την πρόταση για την προανακριτική επιτροπή την ξεκίνησε ο κ. Ανδρουλάκης δίχως συνεννόηση. Εμείς με τη Νέα Αριστερά ξεκινήσαμε τη συζήτηση για κοινή πρόταση και σταμάτησε όταν μπήκε το όνομα του κ. Μητσοτάκη». Απέδωσε τη διαφωνία στη συνέχεια της Νέας Αριστεράς στο ότι επικράτησαν απόψεις που δεν θέλουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ακόμη ότι τελικά «στον ΣΥΡΙΖΑ καταλήξαμε σε μία πρόταση που δεν έχει τα αδικήματα της πρότασης που υπέγραψαν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με την εκτεταμένη συζήτηση που διεξάγεται για «νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε: «Κάναμε ένα πετυχημένο Συνέδριο που βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτό που έχει σημασία για τη χώρα είναι να υπάρχει μία προοδευτική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που μπορεί να γίνει και κυβερνητική πρόταση. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη να υπάρξει μία προοδευτική πρόταση. Οι συζητήσεις που ανοίγουν με την ευκαιρία υποθέσεων δεν ξέρω εάν κάνουν καλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι ο κορμός της προοδευτικής απάντησης και σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να είναι εκείνος ο καταλύτης και επιταχυντής για τη διαμόρφωση της προοδευτικής πρότασης. Δεν θα κρίνω μία μία τις δηλώσεις των βουλευτών μας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τη συζήτηση για νέο κόμμα, έχει ανοίξει τη συζήτηση να υπάρξει προοδευτική διέξοδος. Το ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας από τα άλλα κόμματα από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Νέα Αριστερά». Σημείωσε πάντως ότι η θέση του κ. Ανδρουλάκη για αυτόνομη πορεία είναι αντίθετη με τη θέληση της πλειονότητας των "προοδευτικών πολιτών".

Στην ερώτηση «Με ποιον θα συνεργαστείτε;», με δεδομένο ότι αρνούνται τα άλλα κόμματα απάντησε: «Το ερώτημα είναι γιατί αρνείται ο κ. Ανδρουλάκης και γιατί αρνείται η Νέα Αριστερά. Η πρόταση των συνεργασιών είναι η πρόταση που θέλει η κοινωνική πλειοψηφία. Έχει επικρατήσει μία άποψη στη Νέα Αριστερά που είναι κατά των συνεργασιών. Όταν κάποιος ψάχνει με το ζόρι να βρει διαφωνίες τότε δεν θέλεις συνεργασία. Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ αφήνουμε πίσω το παρελθόν».

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «Στο θέμα της υποβολής πρότασης για την Προανακριτική συζήτησα προσωπικά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όμως γενικότερα το κόμμα της δεν έχει ξεκαθαρίσει το στίγμα του και εάν στηρίζει τις προοδευτικές πολιτικές. Δεν υπάρχει θέμα προγραμματικής συνεργασίας».

Κάνοντας αυτοκριτική είπε ότι την περίοδο Κασσελάκη έγιναν πολλά λάθη και πρόσθεσε ότι «Δεν είναι καθόλου εύκολο να διώξουμε την σκιά της περιόδου Κασσελάκη».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη μίας διαφορετικής αναδιανομής εισοδήματος που να αντιμετωπίζει την μεγάλη ασυμμετρία ανάμεσα στα μερίδια της εργασίας και στον μεγάλο πλούτο. Και υπογράμμμισε: «Υπάρχει μία καταστροφική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς όφελος των κερδών. Και στο επίπεδο των επενδύσεων δεν έχουμε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα αλλά αυξάνουν το έλλειμα στο ισοζύγιο. Με τα υπερκέρδη που έχουν μαζέψει να γίνει ένα νέο εθνικό ταμείο ανάκαμψης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη στεγαστική πολιτική».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

