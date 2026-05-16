«Νιώθω την ανάγκη να μη μιλήσω σήμερα για όσα κάνουμε στο υπουργείο, για όσα δουλεύουμε να κάνουμε πράξη, μέρα και νύχτα, στο υπουργείο Μεταφορών. Νιώθω μια ανάγκη να βγαίνει από μέσα μου να μιλήσω για τον απλό ΝΔκράτη. Για το απλό κομματικό στέλεχος που έχει αφιερώσει κι έχει ταυτίσει τη ζωή του με την παράταξη», είπε από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Απευθυνόμενος όπως είπε σε όσους φέτος έκαναν την επιλογή τους να μπουν στην οικογένεια της ΝΔ, να μπουν στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τόνισε ότι «πρέπει όλοι να παλέψουμε και να δικαιώσουμε αυτήν την επιλογή».

Θέλησε επίσης να μιλήσει για τον απλό ΟΝΝΕΔίτη ο οποίος-α όταν πέρασαν λίγο τα χρόνια και τελείωσε τη σχολή κι έπρεπε να βγει στην κοινωνία για να μπορέσει να πείσει παρέες, οι οποίες απεχθάνονται την πολιτική και τα κόμματα και πιστεύουν σ' έναν κόσμο χωρίς ιδεολογίες, σ' έναν κόσμο χωρίς πολιτικές ιδέες, εκείνος επιμένει να είναι ΟΝΝΕΔίτης. «Επιμένει να εκφράζεται με πολιτική ταυτότητα καθαρή και ξάστερη. Και παίρνει την απόφαση είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, κάποια στιγμή να κάνει το πιο γενναίο βήμα: να ζητήσει σταυρό».

Μίλησε για τους «πραγματικούς αγωνιστές» της παράταξης έχοντας όπως τόνισε στο μυαλό του εργαζομένους σε κάθε τομέα, αστυνομικούς, στελέχη ενόπλων δυνάμεων, λιμενικούς, ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι καθένας στον δικό του κύκλο νιώθει δαχτυλοδεικτούμενος. «Γιατί; Επειδή τολμά να εκφράσει μια πολιτική άποψη… Επειδή έχοντας χαρακτηριστεί ως κομματικός νιώθει ότι έχει χάσει ευκαιρίες. Έχει αισθανθεί μία αδικία, μία πικρία, έχει αισθανθεί ότι όλοι οι υπόλοιποι, οι απολιτίκ, οι ουδέτεροι, οι αδιάφοροι προχωρούν κι εκείνος μένει πίσω».

«Θέλω λοιπόν να δώσουμε σ' αυτόν τον άνθρωπο μία κοινή υπόσχεση: ότι καθένας και καθεμία από μας, οι νεοδημοκράτες πάντα θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Να δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνει η οικογένεια της ΝΔ», τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.