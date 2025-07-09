Φάμελλος: Αναγκαίο να φύγει το γρηγορότερο αυτή η κυβέρνηση

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Βουλή λέγοντας ότι είναι «αναγκαίο να φύγει το γρηγορότερο αυτή η κυβέρνηση».

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του τον κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί αποχώρησε μετά την ομιλία του και την απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι απαράδεκτη, προσβλητική και απόδειξη του μεγέθους του πολιτικού προσώπου του κ. Μητσοτάκη ότι το βάζει στα πόδια και δεν κάθεται να ακούσει την κριτική. Λες και νομίζει ότι η Βουλή είναι μαγαζί του. Η λογική ότι στη βουλή έχουμε πλειοψηφία και κάνουμε ότι θέλουμε είναι προσβλητική. Αυτός είναι, καθεστώς Μητσοτάκη και μέσα στην Βουλή μιλάει και το βάζει στα πόδια» είπε.

Συνεχίζοντας την επίθεση σημείωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήλθε σήμερα εδώ, να γυρίσει προς τα πίσω γιατί δεν έχει να πει τίποτα για το τώρα. Βαράνε τα νταούλια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εσάς, για το καθεστώς Μητσοτάκη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία τεράστια αποκάλυψη για ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που θα ξεπεράσει το 1 δις. Με τις πλάτες του κ. Μητσοτάκης έκλεψαν τα γαλάζια παιδιά, η γαλάζια συμμορία 1 δισ. Δεν ήξερε για τα Τέμπη, δεν ήξερε για τις υποκλοπές. Ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήξερε. Και τα ήξερε και τα κάλυπτε ο κ. Μητσοτάκης, για να γίνονται μπίζνες με τον φραπέ και τον χασάπη».

Για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Για εμάς είναι υποχρέωση να κάνουμε την διερεύνηση και μέσα στην Βουλή. Προκαταρκτική Επιτροπή για την διερεύνηση των ευθυνών των υπουργών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευθύνες κακουργηματικού επιπέδου. Και περιμένουμε κι άλλα στοιχεία. Και βλέπουμε και την αγωνία του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του». Κλιμακώνοντας είπε: «Απαιτείται παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές για να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση».

Απευθύνθηκε προς τον κ. Ανδρουλάκη: «Δεν μπορεί να γίνεται συμψηφισμός. Ο λαός μας λέει αποκαλύψετε την γαλάζια συμμορία και επιστρέψτε τα λεφτά στους αγρότες. Είναι ξεκάθαρη η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τα πολιτικά πρόσωπα και για την περίοδο έρευνας. Πώς είναι δυνατόν να αφήνει ερωτήματα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο αριθμός των αιγοπροβάτων το 2019 στην Κρήτη ήταν 2,4 εκατ. αιγοπρόβατα και το 2024 ήταν 7,8 εκατ. Αιγοπρόβατα;».

Απάντησε όμως και στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για το 2015: «Έρχεται σήμερα για να αλλάξει την ατζέντα και να μιλήσει για δέκα χρόνια πίσω. Πρόκειται για σχέδιο αποδόμησης της αλήθειας για να έλθει μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει πλιάτσικο. Σας προκαλώ να μιλήσουμε για το ποιο ήταν το αποτύπωμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο χρέος. Ποιος άφησε άδεια τα ταμεία το 2015; Ο ίδιος ήταν υπουργός μίας κυβέρνησης που άφησε την χώρα χρεοκοπημένη το 2015. Να μιλήσουμε με στοιχεία: το 83% των φόρων επιβλήθηκαν μέχρι το 2014 και μόνο το 17% το 2015-2019. Οι περικοπές μισθών ήταν επτά προς ένα ανάμεσα στις δύο περιόδους. Το άθροισμα των πλεονασμάτων που μας υποχρέωναν οι δανειστές ήταν 16,2% στα δυο πρώτα μνημόνια και με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν 6%. Και ήλθαν οι πολίτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και έδωσαν εντολή στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες λένε ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από ότι το 2024».

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και στις σχέσεις με την Λιβύη: «Ο πρωθυπουργός δεν είχε την επάρκεια και την επεξεργασία για να πει κάτι για αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Τσιμουδιά για την απέλαση του υπουργού της Ελλάδας και του Ευρωπαίου επιτρόπου από το καθεστώς Χαφτάρ. Είναι μία απαράδεκτη κίνηση και ένα πρωτοφανές διπλωματικό φιάσκο. Εκθέτει η εξέλιξη τον κ. Γεραπετρίτη που έκανε επίσκεψη και έκανε λόγο για προσήλωση της κυβέρνησης της Λιβύης στο διεθνές δίκαιο. Γιατί ήταν αποτυχημένη η αποστολή του κ. Γεραπετρίτη; Και γιατί είναι αποτυχημένη η πολιτική έναντι της Λιβύης τα τελευταία έξι χρόνια; Γιατί κάνει επικίνδυνη ιδιωτικής χρήσης εξωτερική πολιτική».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δεν άσκησε πολιτική στο επίπεδο της ΕΕ για τις επιστροφές και την κατανομή μεταναστών και δέχθηκε να γίνει η χώρα φυλακή ψυχών. Και τώρα η Ελλάδα το πληρώνει με πρώτη την Κρήτη. Ποιος ευθύνεται για το πρόβλημα της Κρήτης; Ο κ. Μητσοτάκης». Είπε ακόμα ότι η πολιτεία έχει εγκαταλείψει την Κρήτη: «Είναι σημαντική η αλληλεγγύη των δήμων, αλλά είναι χρέος της Πολιτείας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα».

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι η αποστολή των πλοίων του πολεμικού ναυτικού, έγινε για επικοινωνιακούς λόγους. Τέλος σε αναφορά με τις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μην δέχεται το διεθνές δίκαιο, τόσο για την ρύθμιση του μεταναστευτικού, όσο και για τις σχέσεις με την Λιβύη αλλά και με την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.