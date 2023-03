Οι όροι που θέτει ο Άντονι Μπλίνκεν για τα F-16 και η οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας 

«Σκοτσέζικο ντους» αποδείχθηκε για την Τουρκία η συζήτηση της Πέμπτης στο Κογκρέσο για τα F-16, με τον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ να «κατακεραυνώνει» την Άγκυρα δίνοντας όλα τα επιχειρήματα εναντίον της πώλησης των μαχητικών, και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να ισορροπεί, λέγοντας ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις.



Στην Τουρκία επικρατεί οργή μετά το «σφυροκόπημα» του Αμερικανού γερουσιαστή. Με μπαράζ αναρτήσεων ο πιο έμπιστος συνεργάτης του Ερντογάν Φαχρετίν Αλτούν βγήκε στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «δύσκολο σύμμαχο του ΝΑΤΟ». Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έκανε το «άσπρο μαύρο», υποστηρίζοντας, χωρίς να την κατονομάσει, ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που παραβιάζει την τουρκική κυριαρχία, ενώ κατέδειξε ως υπεύθυνη την… ΕΕ για τη μη επίλυση του Κυπριακού.

Σε 90 δευτερόλεπτα o Μενέντεζ «ξεγύμνωσε» την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει, καταλήγοντας σε ερώτηση προς τον κ. Μπλίνκεν «πώς χαρακτηρίζετε μία τέτοια χώρα;». Όταν, δε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απάντησε «ένας σύμμαχος που αποτελεί πρόκληση», ο Ρόμπερτ Μενέντεζ επανήλθε και είπε: «Αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16»:

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU

- Μπλίνκεν: Νομίζω ότι θα έλεγα ότι είναι ένας σύμμαχος που αποτελεί πρόκληση

- Μενέντεζ: Λοιπόν, καλώ τη χώρα αυτή Τουρκία. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν πιστεύω ότι σε μια τέτοια χώρα αξίζει να πουλήσουμε τα F-16.

It is sad to see U.S. Congress members and Administration officials perpetuate one-sided views of Türkiye’s policies. Skewed and deeply flawed descriptions of our government’s policies and approaches have, unfortunately, become a staple of U.S. Congressional hearings.