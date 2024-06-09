Ευρωεκλογές 2024: Πού και πώς ψηφίζουμε - Για πρώτη φορά επιστολική ψήφος

Οι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα από τις 07:00 έως τις 19:00, να αναδείξουν τους 21 υποψήφιους από 31 κόμματα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έως το 2029.

Οι εκλογείς που είχαν επιλέξει να ψηφίσουν επιστολικά και τελικά δεν το έπραξαν ή έστειλαν εκπρόθεσμα την ψήφο τους, θα μπορέσουν να ψηφίσουν δια ζώσης μετά τις 11:00 το πρωί στο εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι.

Συνολικά, στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι 9.796.330 εκλογείς εκ των οποίων 4.755.686 άνδρες και 5.040.644 γυναίκες. Δικαίωμα για να ψηφίσουν για πρώτη φορά έχουν 111.500 νέοι εκλογείς.

Το δικαίωμα του εκλέγειν σε αυτές τις εκλογές έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες από 17 ετών και πάνω, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι το έτος 2007.

Πού και πώς ψηφίζουμε

Οι πολίτες για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν, μπορούν να ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Μάθε πού ψηφίζεις» (https://mpp.ypes.gov.gr) ή να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό: 213 136 1500 καθημερινά από 09:00 μέχρι 21:00.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. H αναγνώριση μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοποιούνται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

Για την εξυπηρέτηση των εκλογέων τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν σήμερα έως τις 19:00.

Όσοι δεν αντέχουν την παρατεταμένη αναμονή στις ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα όπως κυοφορούσες γυναίκες, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία, ασθενείς κλπ, καθώς και όσοι καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες (όπως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας ή υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές), έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής να ψηφίσουν με απόλυτη προτεραιότητα.

'Ατομα με αναπηρία και γενικά εκλογείς με σωματική αδυναμία μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ειδικό χώρο που βρίσκεται στο ισόγειο του εκλογικού κέντρου και στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας (οδηγών) για ΑμεΑ.

Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν έως τέσσερις σταυρούς δίπλα από τους υποψηφίους της προτίμησής τους. Σε περίπτωση όμως, που τεθούν περισσότεροι από τέσσερις σταυροί, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Οι επιστολικές ψήφοι

Την ώρα που οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες σε όλη τη χώρα, στο Κέντρο Συλλογής Επιστολικής Ψήφου στο Περιστέρι οι επιτροπές διαλογής ανοίγουν τις κάλπες, και στη συνέχεια τους φακέλους επιστροφής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, δηλαδή το αντίγραφο της ταυτότητας και συμπληρωμένο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης. Εάν διαπιστωθεί η αρτιότητα του εκλογικού φακέλου, τότε ρίχνεται ο κλειστός φάκελος που περιέχει το ψηφοδέλτιο στην οριστική κάλπη. Εάν λείπει κάποιο συνοδευτικό έγγραφο το ψηφοδέλτιο μένει εκτός κάλπης και καταγράφεται ως άκυρο.

Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα ενημερώνουν το υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό των ψηφισάντων περίπου στις 11:30, στις 14:30 και στις 17:30 και στη συνέχεια, το υπουργείο θα δίνει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία ομαδοποιημένα ανά περιφέρεια.

Η καταμέτρηση και η διαλογή των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των επιστολικών, θα γίνει ως συνήθως, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα με τη δύναμη των κομμάτων αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την Singular Logic γύρω στις 21:00 και της σταυροδοσίας περίπου στις 23:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.