Κασσελάκης προς Μητσοτάκη: Κοιτάξτε τον κόσμο στα μάτια και απαντήστε

«Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι αστείο. Είναι έγκλημα. Κοιτάξτε τον κόσμο στα μάτια και απαντήστε», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή σημερινή τοποθέτηση του ειδικού πραγματογνώμονα Κώστα Λακαφώση, θέτοντας, παράλληλα, ερωτήματα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δείτε στο βίντεο τι λέει ο ειδικός πραγματογνώμονας Κώστας Λακαφώσης για τα Τέμπη. Παρακαλώ όμως να είστε ψύχραιμοι. Αυτά που ακούγονται εμένα με ξεπερνούν. Ως άνθρωπο, όχι ως πολιτικό», αναφέρει ο κ. Κασσελάκης και ζητά από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

«-Είναι αλήθεια ότι το κράτος δεν μπορεί καν να επιβεβαιώσει πόσοι είναι οι νεκροί στο έγκλημα των Τεμπών;

-Γιατί αυτή η ανεξήγητη βιασύνη, κύριε Πρωθυπουργέ, να τα μαζέψετε όλα άρον άρον, χωρίς καμία καταγραφή;

-Δώσατε ή όχι εντολή για μοντάρισμα των συνομιλιών των σιδηροδρομικών το ίδιο βράδυ του δυστυχήματος, προκειμένου το μονταρισμένο υλικό να δοθεί στο εκλεκτό site του Μαξίμου, το Πρώτο Θέμα;

-Δώσατε ή όχι εντολή στο δεξί σας χέρι, τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Τριαντόπουλο, δύο μέρες μετά το έγκλημα, να οργανώσει σύσκεψη που έμεινε μυστική και αποκαλύφθηκε τώρα, κατά την οποία αποφασίστηκε το μπάζωμα των Τεμπών;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

