Ερντογάν: Θέλουμε μια «ωραία ατμόσφαιρα» με Ελλάδα

«Στοχεύουμε στη συνέχιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε θετική ατμόσφαιρα με τη γειτονική μας Ελλάδα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής.Πρόσφατα αυξήσαμε τις προσπάθειές μας για να καταγράψουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Θα το συνεχίσουμε με υπομονή μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στο νησί». Αυτή ήταν η αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με την Ελλάδα, στην περίπου δίωρη ομιλία του χθες, στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, όπου και αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

O ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο που παίζει η χώρα του εντός του ΝΑΤΟ που το αποκάλεσε «ένα από τα δομικά στοιχεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας της χώρας» και επανέλαβε ότι «αυτές τις μέρες που οι συζητήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ και η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας είναι στην ημερήσια διάταξη, έγινε για άλλη μια φορά σαφές ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία. Διοικώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο χερσαίο στρατό του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο μέλλον, ειδικά με την αμυντική της βιομηχανία, όπου έχει κάνει μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην φιλική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η σχέση με τις ΗΠΑ θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

Κριτική στην ΕΕ

Ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε «ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που δυστυχώς δεν μπορούν να επιδείξουν τον ορίζοντα, το θάρρος και τη στρατηγική προοπτική που έδωσε ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τρία τέταρτα του αιώνα». Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει τις τρέχουσες προκλήσεις και να εκπροσωπηθεί στο νέο παγκόσμιο σύστημα όπως της αξίζει. Για να συμβεί αυτό η ΕΕ «θα πρέπει να ενεργήσει ανάλογα, να απαλλαγεί από τα βάρη της και η Τουρκία να ανακτήσει την έδρα της στην Ένωση ως πλήρες μέλος το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να προωθήσουμε τη διαδικασία ένταξής μας. Αναμένουμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συγκεκριμένα βήματα».

Επίθεση στο Ισραηλ

Για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας χρησιμοποίησε εξαιρετικά οξείς τόνους εναντίον του Ισραήλ. «Όσο συνεχίζεται η κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα, οι προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός σαμποτάρονται και οι βόμβες πέφτουν πάνω σε αθώους, είναι πολύ δύσκολο να επέλθει διαρκής ειρήνη στην περιοχή μας» είπε χαρακτηριστικά. «Η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να ξεριζώσει τον παλαιστινιακό λαό από τα εδάφη του και να τον κάνει να βιώσει μια δεύτερη καταστροφή και γενοκτονία. Το Ισραήλ προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις σφαγές που έχει διαπράξει κατά των αδελφών μας από τη Γάζα και των Παλαιστινίων που ασκούν το νόμιμο δικαίωμά τους να αντισταθούν στην κατοχή, αποκαλώντας τους τρομοκράτες.»



Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταθεί πιο αποφασιστικά δίπλα στους Παλαιστίνιους, λέγοντας ότι «όποιος σιωπά για τις σφαγές του Ισραήλ είναι συνένοχος σε αυτό το έγκλημα. Εδώ και ενάμιση χρόνο, το Ισραήλ διαπράττει μια καθαρή γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού, αδιαφορώντας για τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και καταπατώντας το διεθνές δίκαιο.»

Για τη Συρία

«Είμαστε μια από τις χώρες που επωμίστηκαν το βάρος των 14 ετών συγκρούσεων και αστάθειας στη γειτονική μας Συρία και πληρώσαμε το τίμημα για αυτό» υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «Δεν βλέπουμε την εδαφική ακεραιότητα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της γειτονικής μας Συρίας, με την οποία μοιραζόμαστε σύνορα 911 χιλιομέτρων, ξεχωριστά από εμάς».



Για αυτόν τον λόγο όπως είπε βρίσκεται «σε πολύ στενό διάλογο με όλους τους παράγοντες με επιρροή στην περιοχή, ιδιαίτερα με τον κ. Τραμπ και τον κ. Πούτιν, σχετικά με τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και σταθερότητας της Συρίας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα με αποφασιστικότητα στο πλαίσιο αυτής της κοινής κατανόησης, των σχεδίων ασφαλείας της χώρας μας και των συμφωνιών μεταξύ μας και της συριακής κυβέρνησης».

Για το Ουκρανικό

«Οι σχέσεις μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, με την οποία έχουμε βαθιά ριζωμένη ιστορία, αναπτύσσονται μέρα με τη μέρα σε πολυδιάστατη βάση. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τη συνεργασία μας με τη Ρωσία, με την οποία μοιραζόμαστε κοινή γεωγραφία, στη βάση αμοιβαίου ενδιαφέροντος και σεβασμού» τόνισε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα ο τερματισμός του Ρωσο-Ουκρανικού Πολέμου, ο οποίος έχει εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του, με μια δίκαιη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας του λέγοντας «έχουμε κάνει πολλά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας, της ανταλλαγής κρατουμένων και της διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ισορροπημένη και προληπτική μας στάση που κρατάμε από την πρώτη μέρα».

Για το Κουρδικό

Αποφασισμένος να απαλλαγεί από «τη μάστιγα της τρομοκρατίας που στοίχισε στη χώρα 40 χρόνια, χιλιάδες ζωές πολιτών και δισεκατομμύρια δολάρια σε πόρους» ο Ερντογάν υποστήριξε για το Κουρδικό ότι έτσι «ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε μια πολύ διαφορετική δυναμική στην οικονομία. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα πετύχουμε το ιδανικό μας, που βρίσκει το νόημά του στην έκφραση «Αιώνας της Τουρκίας», με την υποστήριξή σας». Και κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύω ότι το Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας θα είναι επίσης ένα μέσο για να μεταδοθεί αυτό το όραμα στις μελλοντικές γενιές και σε όλες τις φιλικές χώρες».

