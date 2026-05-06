Της Άντζυ Κούκη

Άγρια κόντρα ξέσπασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία καλείται σήμερα να αποφασίσει για τον διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της Α' Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, κατείχε τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να αφήνει αιχμές. «Επειδή ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια», είπε μεταξύ άλλων. Άμεσα ήρθε η απάντηση από την πλευρά του κ. Μηταράκη, ο οποίος είπε: «Να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων».

Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε μάλιστα σε τέτοιο σημείο που ο Θανάσης Μπούρας που προέδρευε προειδοποίησε ότι θα διακόψει τη συνεδρίαση αν συνεχιστεί η λεκτική διαμάχη, ενώ ο Νότης Μηταράκης ζήτησε την αποβολή της από την αίθουσα.

Ο επεισοδιακός διάλογο Ζωής Κωνσταντοπούλου - Νότη Μηταράκη:

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, εισηγητής της ΝΔ είναι ο κ. Μηταράκης εδώ;

-ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων): Μην διακόπτετε.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επειδή ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.

-ΜΠΟΥΡΑΣ (Προεδρεύων): Ο κ. Μηταράκης ειναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτησή της από πρόεδρος του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αστειεύεστε βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα ανομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας;

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε; Μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση;

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας παρακαλώ σεβαστείτε τη διαδικασία.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε, ένας προς έναν; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα;

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θέλω να ελπίζω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι αυτός που του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Τώρα θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν;

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι αυτή διαδικασία.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια;

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθιξία οι βουλευτές της ΝΔ

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Που πήγε η ευθιξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή;

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αποβληθεί παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου.

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι άλλη διακοπή.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αποβάλλετε την κ. Κωνσταντοπούλου. Αδυνατεί να τηρήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία η κ. Κωνσταντοπούλου.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε εσείς οι δημοκράτες με τα χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον Βορίδη και τον Αυγενάκη, τον Γεωργιάδη, τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Από τη συμπεριφορά σας είναι προφανές. Παρά τις ακραίες συμπεριφορές της προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου…δόκτωρ βέβαια

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

-ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία;

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτωρ, του δόκτωρ κύριε πρόεδρε; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

-ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κυρία Κωνσταντοπούλου.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο South Eastern πήγατε και εσείς μάλλον.

Πηγή: skai.gr

