Τα όσα λένε στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης οι πρώην υπουργοί Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γιώργος Σταθάκης κλήθηκε να σχολιάσει ο πρώην υπουργός Τρύφωνας Αλεξιάδης. «Όλοι αυτοί ελέγχονται για το τι ψήφισαν για την κυβερνητική περίοδο και αν οποιοσδήποτε από αυτούς είχε άλλη άποψη έπρεπε να σηκώσει τότε το χεράκι του και να πει "εγώ διαφωνώ σε αυτό και πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά". Κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο και το κατάπιαν. Πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πάντως σημείωσε πως το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκε κατά 78%.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «ήμουν, είμαι και θα είμαι» και υποστηρίζει τον Σωκράτη Φάμελο λέγοντας ότι «έχουμε πρόεδρο που ιδρώνει τη φανέλα». Ταυτόχρονα όμως τάσσεται υπέρ μιας προοδευτικής συμμαχίας με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. «Εύχομαι να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και μακάρι να είναι ο Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής αυτής της προσπάθειας», είπε χαρακτηριστικά.

Όλη η συνέντευξη:

Πηγή: skai.gr

