Κ. Πιερρακάκης: «Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων»

Την ενίσχυση του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής με τη χρήση της τεχνολογίας προαναγγέλλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, αποκαλύπτοντας ότι τα έσοδα από αυτήν την πηγή θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός προαναγγέλλει επίσης νέες ελαφρύνσεις για το 2026, αλλά όχι νωρίτερα από την επόμενη ΔΕΘ, καθώς «το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ εξαντλεί το θεσμικά επιτρεπτό όριο δαπανών για την επόμενη χρονιά».

Σε ό,τι αφορά την υλοποιούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, τονίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 «μία οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ ανά γονιό θα κερδίσει 2.400 ευρώ τον χρόνο, ενώ με τέσσερα παιδιά 8.200 ευρώ ετησίως», σημειώνοντας ότι τα μέτρα της ΔΕΘ αυξάνουν κατά 0,6% το ΑΕΠ.



