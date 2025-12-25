Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του - Σύντομα τριμερής με Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο διπλωμάτες, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, εξέτασαν διμερή ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συζήτησαν επίσης το τριμερές σχέδιο συνεργασίας που περιλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, τονίζοντας τη σημασία της διεξαγωγής σύντομα Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης για την αντιμετώπιση των περιφερειακών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

