Του Γιάννη Ανυφαντή

Μία απροσδόκητη ένταση μεταξύ βουλευτών της ΝΔ συνέβη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Καιρίδη να διαμαρτύρεται – σε έντονο ύφος – για την απουσία του υπουργού Νίκου Δένδια στον αρμόδιο υφυπουργό Θανάση Δαβάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών – πριν ακόμη ξεκινήσει η προβολή της επιτροπής στο Κανάλι της Βουλής – είχε ως εξής:

Δημήτρης Καιρίδης: «Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του!».

Θανάσης Δαβάκης: «Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη!».

Όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση το ηλεκτρισμένο κλίμα διατηρήθηκε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άγγελο Συρίγο και Γιάννη Οικονόμου να παίρνουν το μέρος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Κύριε πρόεδρε απευθύνομαι σε εσάς. Κύριε πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε “Που είναι ο υπουργός;”. Όπως ξέρετε ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό. Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει κατ’ επανάληψη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο υπουργείο Άμυνας εδώ» είπε σε έντονο ύφος ο υφυπουργός με τον πρόεδρο της επιτροπής να επανέρχεται.

«Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός εδώ. Γνωρίζω το πολύ βαρύ του πρόγραμμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι εδώ στη δεύτερη ανάγνωση μετά τα Χριστούγεννα», τόνισε ο κ. Καιρίδης.

Πηγή: skai.gr

