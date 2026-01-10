Επεισόδιο σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» του Open ανάμεσα στη Θεοδώρα Τζάκρη και τον Μακάριο Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της ΝΔ να πετά το μικρόφωνο και να αποχωρεί από το πλατό.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση για το φημολογούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας ανέφερε πως «είναι αναφαίρετο δικαίωμά της και αυτά που λέει η ΝΔ ότι εργαλειοποιεί το πένθος της δεν προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής ως επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».

Τότε ο κ. Λαζαρίδης παρενέβη λέγοντας: «Από ποιον χώρο; Της αλητείας; Φεύγω. Αλητείας… ντροπή» και έφυγε.

«Στο καλό», ακούγεται να του απαντά η κ. Τζάκρη.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 25ο λεπτό:

Στη συνέχεια η κ. Τζάκρη συνέχισε την κόντρα με τον κ. Λαζαρίδη, αναφέροντας σε ανάρτηση πως είναι «υπερασπιστής των κακοποιών στην εξεταστική».

«Από τον χώρο της αλητείας τα επιχειρήματα της ΝΔ περί εργαλειοποίησης πένθους από Καρυστιανού. Το τερμάτισε σε θράσος ο υπερασπιστής των κακοποιών στην εξεταστική Μακάριος Λαζαριδης. Αποχώρησε πανικόβλητος από το στούντιο».

