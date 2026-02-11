Το Έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία είναι το αντικείμενο συνεδρίασης της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας που προγραμματίστηκε να γίνει την προσεχή Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου.

Τα μέλη της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η επιτροπή συγκαλείται βάσει του άρθρου 35 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι οι διαρκείς επιτρoπές συγκαλoύνται πάντoτε σε συνεδρίαση όταν τo ζητήσει η κυβέρνηση και ότι οι υπουργοί οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους πρωτοβουλία τη διαρκή επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε Σύνοδο.

Πηγή: skai.gr

