Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ στέλνουν μήνυμα στην Άγκυρα

Με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, η «Τριμερής» έστειλε σαφή μηνύματα προς την Τουρκία και τις όποιες «αυτοκρατορικές βλέψεις». Αναθέρμανση του διαύλου Αθήνας-Ραμάλας.Ανταπόκριση από τη Ραμάλλα



Ενεργειακή συνεργασία, άμυνα, κυβερνοασφάλεια, τεχνολογία και καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της 10ης Τριμερούς Διάσκεψης των ηγετών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ που ολοκληρώθηκε απόψε στην Ιερουσαλήμ, με τις κυβερνήσεις των τριών χωρών να πιάνουν ξανά το νήμα των σχέσεών τους σε ένα περιφερειακό περιβάλλον πολύ διαφορετικό από εκείνο που ίσχυε δύο χρόνια νωρίτερα, λίγες εβδομάδες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: Deutsche Welle

Το ενδιαφέρον, όμως, των μέσων ενημέρωσης και των τριών χωρών επικεντρώθηκε κατά πόσον αληθεύουν πρόσφατες δημοσιογραφικές διαρροές, που φέρουν τα στρατιωτικά επιτελεία σε Τελ Αβίβ, Λευκωσία και Αθήνα να συνεργάζονται, σε θεσμικό μάλιστα επίπεδο, ολοένα και στενότερα. Σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων σαφείς απαντήσεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν δόθηκαν.Eμβάθυνση των σχέσεωνΩστόσο, είναι γεγονός ότι ο απόηχος της «Τριμερούς» χρωματίζεται έντονα από τη δήλωση του Βενιαμίν Νετανιάχου, που αναμφίβολα απευθύνεται εμμέσως πλην σαφώς στην Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί – ούτε να το σκέφτονται», τόνισε με έμφαση, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.Όλα τα ισραηλινά μέσα έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές επιδιώξεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας την εμβάθυνση των σχέσεων του Ισραήλ με Ελλάδα και Κύπρο ως τον πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο να διαμορφωθεί ένα ισχυρό αντίβαρο έναντι της Άγκυρας.Μάλιστα, το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν συγκεκριμένες θεσμικές τριμερείς συμπράξεις σε στρατιωτικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο πρόσφατων δημοσιευμάτων σε ελληνικά μέσα.Αξίζει να επισημανθεί ότι, σε καθαρά ισραηλινό επίπεδο, η 10η Τριμερής Διάσκεψη Ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, θα παραμείνει αναμφίβολα ως η πιο προβεβλημένη επικοινωνιακά από τα τοπικά μέσα σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες διασκέψεις, οι οποίες, είτε λόγω της μόνιμα «βεβαρημένης» εγχώριας ισραηλινής επικαιρότητας, είτε εξαιτίας διπλωματικών σκοπιμοτήτων, προβάλλονταν σαφώς λιγότερο στο εγχώριο κοινό και στα ξενόγλωσσα ισραηλινά ενημερωτικά μέσα.Αναζωογόνηση σχέσεων Αθήνας – ΡαμάλαςΙδιαίτερη σημασία είχε και η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλλα.Χωρίς να μπορεί να ειπωθεί ότι υπήρξε ποτέ «πάγος» μεταξύ της ελληνικής και της παλαιστινιακής κυβέρνησης, πολλές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών υπέρ του Ισραήλ, σε συνάρτηση με φιλοπαλαιστινιακές δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την αντιπολίτευση, ίσως να άρχισε να δημιουργεί σκιές σε διμερές επίπεδο.Τον κίνδυνο διαμόρφωσης μίας τέτοιας επικοινωνιακής ψυχρότητας, φαίνεται πως κατάφερε να διασκεδάσει η σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών, επαναδιαβεβαιώνοντας πάγιες θέσεις της ελληνικής θεώρησης ως προς το Παλαιστινιακό και την ανάγκη εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών.

