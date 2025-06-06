Ανδρουλάκης για Μονή Σινά: Η Αίγυπτος να σεβαστεί τον φάκελο στην UNESCO

Στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας, όπου συζήτησε με τον πρόεδρο Ανδρέα Βαφειάδη και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μετέβη ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζοντας την επίσκεψη του στην Αλεξάνδρεια.

«Είστε ο πρώτος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης που επισκέπτεται την κοινότητά μας και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της Ελλάδας, ότι είναι δίπλα μας και παρακολουθεί το έργο μας», ήταν τα λόγια με τα οποία ο κ. Βαφειάδης προσφώνησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τα ζητήματα της εκπαίδευσης: «Δεν πρέπει κανένα παιδί στον κόσμο -ελληνικής ή μη καταγωγής- που θέλει να μάθει ελληνικά, να του στερούμε αυτή τη δυνατότητα. Το dna κάθε λαού είναι η γλώσσα του. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις νέες τεχνολογίες. Μετά την οικονομική κρίση έχουμε μια νέα γενιά Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και πρέπει να εγγυηθούμε ότι τα παιδιά τους θα είναι φορείς της ελληνομάθειας».

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεναγήθηκε στα ελληνικά σχολεία και στο γηροκομείο. Σε δηλώσεις του εν συνεχεία επισήμανε μεταξύ άλλων ότι είχε την τιμή να συναντήσει σήμερα τον Πατριάρχη Θεόδωρο, εδώ στην Αλεξάνδρεια, στις ρίζες του ελληνισμού, «έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά της Αφρικής και στους Ορθόδοξους πιστούς σε όλη την ήπειρο».

Υπογράμμισε ότι «είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που έχει προκύψει με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, να ρυθμιστεί άμεσα. Γιατί το μοναστήρι αυτό για αιώνες τώρα βρίσκεται σε αυτήν τη θέση». «Κανένας από αυτούς που έχουν ασκήσει εξουσία σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν δημιούργησε ζητήματα που αφορούσαν είτε τη θρησκευτική ελευθερία είτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς», προσέθεσε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «για αυτό, ζητάμε από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να σεβαστεί τον φάκελο που η ίδια απέστειλε στην UNESCO για να ενταχθεί αυτό το μνημείο στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιου πολιτισμού». «Έχουμε ιστορικές σχέσεις με το λαό της Αιγύπτου, με την Αλεξάνδρεια και πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να επιλύονται με αλληλοσεβασμό και με αλληλοκατανόηση», τόνισε.

