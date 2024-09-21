DW:«Μπαράζ» επαφών Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Συνοδευόμενος από πολυπληθή αντιπροσωπεία, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ για να παραστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην 79η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία την ερχόμενη Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στη ΓΣ, όπου θα απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα για το Παλαιστινιακό και θα επικρίνει το Ισραήλ.



Αν και ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει πολλές συναντήσεις με ξένους ηγέτες στο περιθώριο της ΓΣ, μέχρι στιγμής το αναλυτικό πρόγραμμά του δεν έχει ανακοινωθεί, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή συνάντηση με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.



Με τον Αμερικανό πρόεδρο πάντως ο Ερντογάν είχε μια ανεπίσημη συνάντηση στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιούλιο, στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για την επέτειο των 75 χρόνων από την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Και ο ανώτερος αμερικανός διπλωμάτης Τζον Μπας είχε λεπτομερείς συνομιλίες πριν από λίγες μέρες στην Άγκυρα με τον Χακάν Φιντάν και άλλους Τούρκους αξιωματούχους για την πορεία των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων.

Συνάντηση Ερντογάν-Χάρις στις ΗΠΑ

Πάντως σύμφωνα με το Bloomberg ο Τούρκος πρόεδρος πριν από την ομιλία του την Τρίτη, ζήτησε συνάντηση με την προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις από την οποία αναμένει απάντηση, ενώ φέρεται να είναι ανοιχτός σε συνάντηση με τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ,Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς.



Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι επαφές του Ερντογάν με διεθνείς οικονομικούς παράγοντες. Θα συνοδεύεται από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ και τον υπουργό Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ και θα συναντηθεί με ανώτερα στελέχη 20 εταιρειών της λίστας Fortune 100. Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει διήμερο επενδυτικό συνέδριο, όπου θα κάνει ειδική παρουσίαση ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.



Μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να έχει επαφές τόσο με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.



Από μια ενδιαφέρουσα συγκυρία την ίδια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και ο πρόεδρος του ΡΛΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, για να συμμετάσχει την ερχόμενη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στην Σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ως αντιπρόεδρος μετά την εκλογή του στη θέση αυτή τον περασμένο Φεβρουάριο.

