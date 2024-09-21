Τη δική του πρόταση για επίσπευση των διαδικασιών κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η πλειοψηφία για τις εσωκομματικές εκλογές.

Πιο αναλυτικά η ομιλία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω ότι όλοι είδαμε τι έγινε χθες. Μια θεία από τη Νιγηρία ήταν η αιτία για την αθώωση του Παπαντωνίου. Μετά τα αδιευκρίνιστά του Γεωργιάδη, μετά την πεθερά του Αβραμόπουλου, μετά την αθώωση της συμμορίας του ΚΕΕΛΠΝΟ παρά τη συντριπτική καταδικαστική εισαγγελική πρόταση, αθωώνεται και ο Παπαντωνίου.

Το κλίμα που περνάει στο λαό είναι ότι κάνουν ότι θέλουν, το στήνουν όπως θέλουν και ότι ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει για πολλά χρόνια ακόμα με τη συμβολή όλων αυτών των μηχανισμών του βαθέως κράτους.

Απέναντι σε όλο αυτό, εμείς σύντροφοι αγαπημένοι, εξακοντίζουμε ο ένας στον άλλο κουβέντες για πραξικοπήματα. Τη δευτερομιλία του Στέφανου μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής, την εξέλαβα ως μια λυπημένη αντίδραση σε ένα αποτέλεσμα που δεν το περίμενε. Κανείς δεν αμφισβήτησε τη δυνατότητα της ΚΕ να ψηφίζει πρόταση μομφής, κανείς δεν αμφισβήτησε τη δυνατότητα να λάβει απόφαση για τον τρόπο ψηφοφορίας. Ο ίδιος ο Στέφανος φάνηκε να αποδέχεται το αποτέλεσμα, μαζεύοντας την άλλη μέρα πράγματα από το γραφείο του.

Ξαφνικά, τέσσερεις μέρες μετά άρχισε να χύνεται αυτός ο ποταμός δηλητήριου. Γιατί δεν πάμε καθαρά και ξάστερα στη βάση για να ψηφήσουμε και να αποφασίσουμε ξανά; Από τους περισσότερους από εσάς μπορώ να δεχτώ ότι και να πείτε. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ από τον Αντώναρο ή από τον Σπηλιωτόπουλο να μιλάνε για πραξικοπηματίες.

Όλοι ξέρετε ότι στήριξα αρχικά τον Στέφανο, προσπάθησα να βοηθήσω, συγχωρέσα πάρα πολλές ατιμίες απέναντί μου, δεν βγήκα ποτέ να πω πράγματα δημόσια. Όμως, έτσι δεν πάμε μπροστά και κυρίως δεν νικάμε και λόγω ηγεσίας και λόγω γραμμής.

Επειδή, δεν θέλω αυτή η κατάσταση να παραταθεί, δεν συμφωνώ με την πρόταση της πλειοψηφίας και καταθέτω πρόταση για την επίσπευση των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, προτείνω το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

1. 29/09/2024 Κατάθεση υποψηφιοτήτων (μοναδική προϋπόθεση οι 30 υπογραφές

2. 05/10/2024 Διαρκές συνέδριο ( με τους ίδιους συνέδρους με τον Φεβρουαριο ) για ανακηρυξη υποψηφιοτητων!

3. 03/11/2024 Α΄ ψηφοφορία για Πρόεδρο

4. 10/11/2024 Β΄ ψηφοφορία για Πρόεδρο

Καλώ τους πάντες, με πρώτους τους υποψήφιους προέδρους, να δηλώσουν από σήμερα τα εξής δυο πράγματα:

Πρώτον, ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό και θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

Δεύτερον, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του προέδρου θα προχωρήσουμε σε προγραμματική συνδιάσκεψη και καταστατικό συνέδριο του κόμματος. Προσωπικά, δεν θα εκλάβω την πιθανή εκλογή μου ως εν λευκώ εξουσιοδότηση να φέρω καταστατικές αλλαγές. Έχει γίνει ήδη αρκετή δουλειά, την οποία δεν πετάμε. Κατά τη γνώμη μου η σοβαρότερη αλλαγή που πρέπει να γίνει είναι η περιφερειακή ανασυγκρότηση του κόμματος.

Τέλος, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές αλλά κρίσιμες αλλαγές στην εκφώνηση του προγράμματος μας. Είναι άλλο πράγμα να λες μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άλλο να λες επιστρέφω στα 9 δολάρια από τα 25 το κέρδος ανά βαρέλι, είναι άλλο πράγμα να λες ρυθμίζω το target model και άλλο να λες όριο στην τιμή της χονδρικής του ρεύματος από τη ΔΕΗ που την επαναφέρουμε σε δημόσιο έλεγχο, είναι άλλο πράγμα να λες θα μπει φραγμός στην αισχροκέρδεια και άλλο θα μπει διατίμηση στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Το ένα είναι σύγκρουση με τη διαπλοκή με συγκεκριμένο τρόπο που αναιρεί τα υπερκέρδη και κάνει αναδιανομή υπέρ των φτωχών και το άλλο είναι “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε”».

