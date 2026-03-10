Σκληρή απάντηση σε όσα του καταλόγισε ο Κώστας Μπακογιάννης για τη Διπλή Ανάπλαση και για το κατά πόσο υπάρχουν κίνδυνοι εκτροχιασμού του χρονοδιαγράμματος του έργου έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας κατηγόρησε τον προκάτοχό του πως είναι εκείνος που δημιουργεί τα προβλήματα με τη στάση του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα ως προς το χρονοδιάγραμμα.

«Το έργο της Διπλής Ανάπλασης δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του κ. Μπακογιάννη, ούτε κανενός. Είναι μια ιστορία που αφορά την Αθήνα, τον Παναθηναϊκό και για αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία να είμαστε πολύ προσεκτικοί», ανέφερε αρχικά ο κ. Δούκας. Όπως είπε, ενώ ο κ. Μπακογιάννης ξεκίνησε τη Διπλή Ανάπλαση, ξαφνικά επειδή οι δημότες της Αθήνας έκαναν μια άλλη επιλογή, κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα που δημιουργεί πρόβλημα στο ίδιο το έργο.

Και εξήγησε λέγοντας:

«Χθες μας έλεγε τι συμβαίνει με τα περίφημα συνοδά έργα, που είναι οι δρόμοι, τα αντιπλημμυρικά, το πράσινο. Ο ίδιος έπρεπε να γνωρίζει ότι υπάρχουν απίστευτες απαλλοτριώσεις που γίνονται σε ιδιώτες στο σημείο. Υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα του Ελαιώνα του 1995. Δεν είχε γίνει ποτέ καμία απαλλοτρίωση, 30 χρόνια τώρα ταλαιπωριόμαστε. Ο κ. Μπακογιάννης επέλεξε να κάνει διμερώς διαπραγματεύσεις και να πηγαίνει στον κάθε ιδιώτη και να λέει "θέλω το οικόπεδο για να προχωρήσει η ιστορία" και είχε μια μεγάλη δυσκολία σε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ένα άλλο μοντέλο σε συνεργασία και με την κυβέρνηση, το περίφημο 7Α και τι λέμε; Δικαστικά το παίρνουμε με απαλλοτρίωση με το 70% της αξίας και αν θες πηγαίνεις στα δικαστήρια για να διεκδικήσεις ό,τι άλλο. Αλλά εμείς το παίρνουμε».

Ερωτηθείς αν αναφέρεται στην αντικειμενική ή την εμπορική αξία, διευκρίνισε ότι αναφέρεται στην εμπορική, αλλά η τιμή βγαίνει από το δικαστήριο. «Πήραμε λοιπόν την απόφαση γρήγορα με το υπουργικό συμβούλιο και μετά δυστυχώς το δικαστήριο άργησε 1 χρόνο να δώσει το περίφημο 7Α, δηλαδή το 70%, για να προχωρήσει αυτό. Τώρα πρόσφατα ολοκληρώθηκαν όλες οι απαλλοτριώσεις», πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε πως όλα τα παραπάνω δεν αφορούν το γήπεδο του Βοτανικού, αλλά τον περιβάλλοντα χώρο και τα συνοδά έργα. «Άρα οι άνθρωποι που είχαν εκεί τις δουλειές, δεν είχαν όλα τα μέτωπα στη διάθεσή τους. Τώρα τα έχουν όλα, τρέχουν σαν τρελοί, τρέχουμε κι εμείς σαν τρελοί για να προχωρήσει. Το έργο θα γίνει. Δεν θα γίνει όμως τίποτα με καταστροφολογία, είναι μια ιστορία 30 χρόνων. Με την κυβέρνηση έχουμε συνεννοηθεί για το έργο αυτό, απολύτως».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το ποδοσφαιρικό γήπεδο πηγαίνει πολύ καλά, ενώ οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη πέρασαν χθες Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο πολύ γρήγορα. «Έχουν μπει κι εκεί μπουλντόζες, έχουν ξεκινήσει χωματουργικές εργασίες. Είναι έτοιμο το σκάμμα και το αμέσως επόμενο διάστημα βγαίνει ο διαγωνισμός, πολύ γρήγορη διαδικασία γιατί είναι έργο ιδιώτη».

«Όλη η Ευρώπη είναι στη γραμμή Σάντσεθ - Τη Μ. Εβδομάδα έτοιμη η Β. Όλγας»

Ως προς τη στήριξή του στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε πως όλη η Ευρώπη βρίσκεται πλέον στη γραμμή αυτή. «Σωστά βγήκε πρώτα ο Σάντσεθ και είπε δεν πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της Ισπανίας στον πόλεμο και δεν έδωσε τις βάσεις. Το ίδιο όμως είπε μετά η Ευρώπη, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Άννα Διαμαντοπούλου. Νομίζω χρειάζεται να υψώσουμε ανάστημα, διότι αυτά που γίνονται είναι πρωτοφανή.

Την ίδια στιγμή, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενώ αρχικά έλεγε «ψηφίστε με για την ειρήνη», κάνει ακριβώς το αντίθετο. «Έχει μπλέξει 10 χώρες στον πόλεμο και ενώ μας έλεγε ότι θα κάνει τη Γάζα Ντουμπάι, μην κάνει το αντίθετο. Είναι εικόνες αυτές που βλέπουμε σε όλη τη Μέση Ανατολή; Είναι καταστροφική η επιλογή της επίθεσης στο Ιράν, νομίζω θα μπλέξουμε άσχημα. Δεν μας είπαν τα πυρηνικά τα κατέστρεψαν; Προσέξτε, τώρα μιλάμε για πυρηνικά, εμπόλεμη κατάσταση, drones, βιομηχανική επανάσταση. Υπάρχουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που παίρνουν πια αποφάσεις, δεν είναι ο παλιός πόλεμος που υπάρχει παντού ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται, αποφασίζει και χτυπάει. Μην πατηθεί και κανένα κουμπί από ρομπότ και γίνουμε παρανάλωμα».

Ερωτηθείς για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο, σημείωσε:

«Πολύ σωστά προστατεύουμε τα αδέρφια μας στην Κύπρο, πρέπει όμως να είναι απολύτως διασφαλισμένο ότι δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Ό,τι χρειάζεται να κάνουμε για αποτρεπτική ισχύ και να εξασφαλίσουμε την εθνική μας κυριαρχία, είναι σωστό».

Τέλος, ο κ. Δούκας ρωτήθηκε και για την πρόοδο στα έργα της Βασιλίσσης Όλγας, αναφέροντας πως τη Μεγάλη Εβδομάδα ο εργολάβος θα έχει τελειώσει. «Έτσι κι αλλιώς, Μεγάλη Εβδομάδα - είναι εβδομάδα των Παθών - η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να φύγει. Τελείωσαν όλες οι παρατάσεις, η τελευταία δόθηκε. Πλέον στην Όλγας θα μπαίνουν τα αυτοκίνητα από τις 2 δεξιόστροφες χωρίς φανάρι», κατέληξε.

