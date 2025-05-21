Καμμένος κατά Σαμαρά: Είναι ο τελευταίος που μπορεί να ηγηθεί της ατζέντας Τράμπ στην Ελλάδα

Σφοδρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά ασκεί ο Πάνος Καμμένος, με αφορμή τις φήμες περί ενδεχόμενης ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο Σαμαράς που παρέδωσε την Χώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο διευθυντήριο των Βρυξελλών εκτελώντας τις εντολές Σόιμπλε. Ο Σαμαράς που ανέτρεψε την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 93 εξυπηρετώντας την διαπλοκή. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να ηγηθεί της ατζέντας Τράμπ στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός Άμυνας, σε ανάρτησή του στο Χ.

Πηγή: skai.gr

