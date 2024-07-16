Σε ενημέρωση των Ελλήνων δημοσιογράφων προέβη ο Ευρωβουλευτής Φρέντη Μπελέρης στο Στρασβούργο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράστασή τους όλο αυτό το διάστημα από την εκλογή του ως δήμαρχος Χειμάρρας μέχρι και τη φυλάκισή του στις φυλακές της Αλβανίας..

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμπαράσταση, όλους αυτούς τους μήνες στην περιπέτεια που είχα. Ειλικρινά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους για τον τρόπο που κάλυψαν τα γεγονότα. Τώρα από εδώ και πέρα θέλω να είστε αυστηροί όπως είστε και με τον κάθε συνάδελφο Ευρωβουλευτή. Είμαι εδώ κυρίως για να μάθω, καθώς είναι ένα περιβάλλον που δεν το ξέρω. Έχω μάθει στη ζωή μου να αγωνίζομαι και πιστεύω ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να μπορέσω να υπερασπιστώ με τις δυνάμεις μου τα συμφέροντα της πατρίδας μας και των Ελλήνων όπου και να βρίσκονται».

Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Φρέντι Μπελέρη από το Στρασβούργο:

Πηγή: skai.gr

