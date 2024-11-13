«Δεν θα φύγω από την χώρα» ξεκαθάρισε ο Στέφανος Κασσελάκης απαντώντας στις κατηγορίες του Παύλου Πολάκη - ο οποίος είπε ότι δεν θα μείνει στην Ελλάδα-, ενώ προανήγγειλε ότι εντός των επόμενων ημερών θα στραφεί εναντίον του και δικαστικά για όσα έχει πει για το "πόθεν έσχες του".

Και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αποστασία από την δημοκρατία. Οι πράξεις της διεύθυνσης του κόμματος, τις τελευταίες 10 μέρες, είναι παράνομες. Από τους συνέδρους που απέκλεισαν, στη διαβλητή ψηφοφορία κ.ο.κ. Έχουμε πολλές αποδείξεις ότι κερδίσαμε το συνέδριο. Ήμασταν οι μόνοι που παρουσιάσαμε αριθμούς… Μιλάμε για μεγάλη πλειοψηφία που ήθελε να κριθώ στην κάλπη. Αυτό το κόμμα έχει δράσει παράνομα και πρέπει να κριθεί ανάλογα. Όσοι βουλευτές επιλέγουν να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποιούν ένα πραξικόπημα που έγινε, τον αποκλεισμό της βάσης».

Σε συνέντευξη που έδωσε στον Alpha, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι το όνομα του κόμματος όπως και οι ιδρυτικές θέσεις θα αποφασιστούν με συμμετοχή του κόσμου που τον ακολουθεί.

Σε ερώτηση πάντως για το που θα κινείται ιδεολογικά το κόμμα είπε ότι "θα κινείται στον προοδευτικό κεντροαριστερό χώρο". Έδειξε να διεκδικεί ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου που έχουν απογοητευτεί από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Επέμεινε στο «business friendly» κόμμα λέγοντας ότι «εννοεί την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» και τόνισε το "αντιδημοκρατικό" του αποκλεισμού του, επιμένοντας στις καταγγελίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, είπε ότι "μετά από έναν χρόνο είναι πλέον πολύ σοφότερος".

Πηγή: skai.gr

