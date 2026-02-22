Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 27,8%, αφήνοντας σε απόσταση σχεδόν 17 μονάδων το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί με 10,7%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc, για το «Πρώτο Θέμα». Ακολουθεί τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας με 8,7%, ενώ υψηλό παραμένει και το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αγγίζει το 14,3%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,4%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 11,5% και η Ελληνική Λύση 10%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,4%. Η Φωνή Λογικής λαμβάνει 4,2%, το ΜέΡΑ25 2,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5% και η Νίκη 2,2%. Οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά καταγράφουν από 1,4%, ενώ το ποσοστό των λοιπών κομμάτων ανέρχεται στο 5,2%.

Στο ερώτημα για το «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 32,6%, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 5,8%.

Στο ερώτημα για το αν οι πολίτες θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 49,1% απαντά «σίγουρα όχι» και το 17,8% «μάλλον όχι», συγκροτώντας συνολικά ένα 66,9% αρνητικής στάσης. Αντίθετα, το 20,8% δηλώνει «μάλλον ναι» και το 9,7% «σίγουρα ναι», ενώ το 2,6% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στην περίπτωση ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 62,5% δηλώνει «σίγουρα όχι» και το 15,9% «μάλλον όχι». Αντίθετα, το 11,4% απαντά «μάλλον ναι» και το 8,8% «σίγουρα ναι», ενώ το 1,4% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.