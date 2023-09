«Δήλωση μετάνοιας» από τους βουλευτές των Σπαρτιατών: Στηρίζουν τώρα τον Στίγκα Πολιτική 15:09, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι βολευτές των Σπαρτιατών δήλωσαν ότι «προχωράμε ενωμένοι στην επόμενη μέρα για την επιταγή που μας έδωσε ο Ελληνικός λαός υπό την ηγεσία του Προέδρου, Βασίλη Στίγκα