Φουλ επίθεση στον Στίγκα και από τους 11 βουλευτές του: Αισχρές οι δηλώσεις του, μιλά για μαφιόζικες τακτικές γιατί τις εφαρμόζει Πολιτική 16:54, 31.08.2023

Με κοινή τους δήλωση και οι 11 βουλευτές των Σπαρτιατών επιτίθενται στον αρχηγό τους