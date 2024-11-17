Την Τρίτη στις 18:00 αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ για το θέμα της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ήδη, από το Σάββατο που ανακοινώθηκε η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού είχε γίνει γνωστό ότι είχε κινηθεί η διαδικασία επισφράγισης με βάση τα προβλεπόμενα με τον πρωθυπουργό να στέλνει το αίτημα στην Επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των εξελίξεων ειδοποιήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Θεόδωρος Καράογλου να επισπεύσει την επιστροφή του από την Αργεντινή, όπου βρίσκεται σε κοινοβουλευτική αποστολή για την 2η Κληρικολαϊκή Συνέλευση Ελληνικών Φορέων της Νότιας Αμερικής.

Η επιστροφή του κ. Καράογλου στη Θεσσαλονίκη, από το Μπουένος 'Αιρες, είχε προγραμματιστεί για την Τέταρτη 20 Νοεμβρίου.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά αποτελούσε μονόδρομο πλέον μετά την τελευταία του παρέμβαση με την οποία έθεσε στο στόχαστρο το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Νωρίτερα, την Κυριακή ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ο Νίκος Τσιούτσιας, ενώ απέδωσε τη διαγραφή του στην πρόταση να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο MEGA, o κ. Τσιούτσιας, αναφερθείς στους λόγους διαγραφής του κ. Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι «οι διατυπώσεις των θέσεων Σαμαρά γύρω από τον ελληνοτουρκικό διάλογο είναι γνωστές γιατί είχαν τεθεί ξανά σε δημόσια συζήτηση. Και μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι ο κ. Σαμαράς έχει δικαιωθεί για όλες αυτές τις παρεμβάσεις του. Μάλιστα, οι γνωστές αυτές θέσεις και στον πρωθυπουργό δεν είχαν φέρει μέχρι τώρα τη διαγραφή του. Αντίθετα, αυτό που την προκάλεσε ήταν η πρόταση να αποτελέσει ο Κώστας Καραμανλής τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.