Δια ζώσης σύσκεψη της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ σήμερα - Ο Ανδρουλάκης την ίδια ώρα θα συνομιλεί με ενώσεις καταναλωτών και η μουρμούρα συνεχίζεται...

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Εν μέσω αναταραχής στο ΠΑΣΟΚ, μετά τις απανωτές γκάφες -όπως η τοποθέτηση του διευθυντή πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη που κράτησε μια μέρα, αφού αποκαλύφθηκαν αναρτήσεις του, στις οποίες ο Γιώργος Παπαβασιλείου έκανε διθυραμβικά σχόλια για Μητσοτάκη, Δένδια και Δημητριάδη, αλλά και τη σκόνη που έχει σηκωθεί από την απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία Σαββόπουλου, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλαβαν πρόσκληση για σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα στις 2, στην αίθουσα 111 της Βουλής για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου της Βουλής για τις αλλαγές στον Κανονισμό.

Αρκετοί εκτίμησαν ότι θα ήταν μια ευκαιρία να σβήσει η φωτιά που σιγοκαίει στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με τη φυσική παρουσία των βουλευτών. Εξάλλου, θα είχαν ενδιαφέρον τα τετ α τετ -σε περιβάλλον οργάνου του ΠΑΣΟΚ- του προέδρου με βουλευτές που έχουν ασκήσει κριτική.

Ένας από αυτούς, ο Παύλος Γερουλάνος, έχει βάλει στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης το θέμα της κολλημένης «βελόνας» του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου εκτίμησε ότι το ζήτημα με τον κ. Παπαβασιλείου ήταν μια επιλογή Ανδρουλάκη που χαρακτήρισε «αυτογκόλ». Παράλληλα, και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ασκούν κριτική σε πεπραγμένα της ηγεσίας.

Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά, όμως δεν πέρασε πολύ ώρα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός απροόπτου ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα δώσει το «παρών» στη σύσκεψη της συντονιστικής γραμματείας όπως εξελίσσεται τελικά, και τον λόγο θα λάβουν ο γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Μπιάγκης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιάννης Κουτσούκος και ο προϊστάμενος της ΚΟ Χάρης Δημακαρέας για να παρουσιάσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα -στις 14.00- ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με την ανάπτυξη θα συναντηθούν με εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών στο Intercontinental.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.