Σύσκεψη Νίκου Δένδια με τη διοίκηση της ΕΑΒ για anti-drone, προϋπολογισμό και στόχους

«Συζητήσαμε για την εξέλιξη του project του anti-drone συστήματος «Κένταυρος», του οποίου η γραμμή παραγωγής θα είναι έτοιμη εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος»

Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, σε σύσκεψη με τη διοίκηση της ΕΑΒ Α.Ε. με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννη Κεφαλογιάννη, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του γ.γ. του υπουργείου Αντώνη Οικονόμου και του αρχηγού ΓΕΑ αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Με ανάρτηση στο Χ υπουργός μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ενημερώθηκα για τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης το 2024, όπως και για τον προϋπολογισμό και τους στόχους του 2025».

«Συζητήσαμε επίσης για την εξέλιξη του project του anti-drone συστήματος «Κένταυρος», του οποίου η γραμμή παραγωγής θα είναι έτοιμη εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος» προσθέτει.

«Ενημερώθηκα ακόμη για θέματα που αφορούν τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

