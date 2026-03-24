Τουρκία: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια, προκάλεσε με τους Patriot στην Κάρπαθο»

Με έκδηλη νευρικότητα παρακολουθούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις κινήσεις της Ελλάδας, καθώς η Αθήνα υπέγραψε αμυντική συμφωνία με την Ιερουσαλήμ, ενώ φαίνεται να αξιοποιεί την κρίση στο Ιράν για να «θωρακίσει» τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Η Ελλάδα θα δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα. Αναλυτές ισχυρίζονται πως η Ελλάδα κάνει προετοιμασίες για μια πιθανή σύγκρουση της Αθήνας με την Τουρκία. Η Ελλάδα θα ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στα πρότυπα του Ισραήλ» αναφέρει σε ρεπορτάζ του το δίκτυο A Haber, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια, προκάλεσε με τους Patriot στην Κάρπαθο» τονίζεται.



«Η Ελλάδα μέχρι το 2030 θα δημιουργήσει μια πολυπεπίπεδη αντιαεροπορική ασπίδα που θα έχει την ονομασία ‘’Ασπίδα του Αχιλλέα’’ θα καλύπτει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα. Η Ελλάδα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και με τη γαλλική Thales για να ενισχύσει περισσότερο την αντιαεροπορική άμυνα της. Στις διαβουλεύσεις στόχος είναι η αντιμετώπιση των βαλλιστικών πυραύλων της Τουρκίας. Συζητήθηκαν τα συστήματα της έγκαιρης προειδοποίησης τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα SkyDefender υπόσχεται μια πολυεπίπεδη άμυνα απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, drone κτλ. H Ελλάδα με πρόσχημα τον πόλεμο έστειλε F-16 στη Λήμνο, όπως και πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο. Παράλληλα, στέλνει πυραύλους Patriot και μαχητικά F-16 με πρόσχημα την προστασία της Βουλγαρίας» σημειώνεται στο τηλεοπτικό δίκτυο.



«Ο πόλεμος είναι στο Ιράν, όμως θερμαίνονται τα ύδατα του Αιγαίου και της Μεσογείου»… «Η Ασπίδα του Αχιλλέα θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ» και «Η Ελλάδα εκσυγχρονίζει επιπλέον F-16 και σχεδιάζει την παραλαβή των F-35» σημειώνεται στην εφημερίδα Gazeteoksijen.



Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι «ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια, προκάλεσε με τους Patriot στην Κάρπαθο». «Πρέπει να στείλουμε τουλάχιστον δύο φρεγάτες στην Κύπρο» σημειώνεται, στη σκιά της ανάπτυξης των ελληνικών φρεγατών Κίμωνα και Ψαρά.

Η εφημερίδα Soczu από πλευράς της δηλώνει ότι η Τουρκία ανέπτυξε «αντιαεροπορική ασπίδα στην Κύπρο».



