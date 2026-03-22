Δένδιας από Μεσολόγγι: «Η ελευθερία έχει κόστος και απαιτεί θυσίες»

«Η ελευθερία δεν είναι μία έννοια αφηρημένη, έχει κόστος, απαιτεί αντοχή, ενότητα, αυταπάρνηση και προσήλωση σε αρχές οι οποίες δεν μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω είναι το διαχρονικό μήνυμα που εκπέμπεται από εδώ από το Μεσολόγγι και αυτό το μήνυμα για την πατρίδα μας παραμένει διαχρονικά επίκαιρο, ιδίως μάλιστα στους καιρούς που ζούμε, σε καιρούς γενικευμένης αβεβαιότητας, διεθνών ανακατατάξεων και αλλαγής των πάντων».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο Μεσολόγγι, μετά το τέλος της παρέλασης πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, στο πλαίσιο των εορτασμών για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Όπως πρόσθεσε, «σε αυτές τις περιόδους η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί απλή τελετουργική αναφορά στο παρελθόν, δίκην μνημόσυνου, αλλά είναι το θεμέλιο της συνέχισης και ο οδηγός της ευθύνης για το παρόν και το μέλλον του τόπου», συμπληρώνοντας: «Σήμερα είναι η πρώτη φορά που παρίστανται στρατιωτικά τμήματα και οπλικά συστήματα εδώ στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου για να υπενθυμίσουν ότι δεν πρόκειται για ένα αδρανές κειμήλιο, αλλά για μία ζωντανή παρακαταθήκη της ευθύνης μας. Η σημερινή επέτειος είναι ημέρα τιμής, αλλά είναι και ημέρα περισυλλογής . Σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη συγκυρία οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στις ένοπλες δυνάμεις κάτω από τον τίτλο Αgenda 2030 δεν είναι μια δυνητική επιλογή που πραγματοποιεί η παρούσα κυβέρνηση. Είναι ο όρος της εθνικής μας επιβίωσης, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να φανούμε αντάξιοι στην παρακαταθήκη των αγωνιστών που έδωσαν εδώ τη ζωή τους. Και πρέπει βέβαια συγχρόνως να διαφυλάττουμε την ενότητα μας και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ισχύ για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, στα παιδιά που παρέλασαν μπροστά μας, μια Ελλάδα ασφαλή, ισχυρή, όπως παραδόθηκε και σε εμάς μία Ελλάδα ελεύθερη.

Αποτίουμε λοιπόν σήμερα φόρο τιμής στους ήρωες της ιεράς πόλης Μεσολογγίου και της Εξόδου. Η ιερή πόλη παραμένει επί 200 χρόνια σύμβολο ευθύνης, θυσίας, συνέχειας και αξιοπρέπειας».

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ανέφερε στις δηλώσεις του: «Σήμερα, εδώ στην ιερά πόλη Μεσολογγίου αποτίουμε φόρο τιμής στα 200 χρόνια από την Έξοδο. Τιμάμε έτσι ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο γεγονός της ελληνικής επανάστασης του 1821 . Ένα γεγονός που έχει καταγραφεί στην συλλογική μνήμη του ελληνισμού, ως το σύμβολο της ελευθερίας, της αυταπάρνησης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν αποτελεί μία ιστορική στιγμή ηρωισμού. Τέτοιες υπάρχουν πολλές. Αποτελεί μία πράξη εθνικής συνείδησης, πράξη ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στην ιστορία, απέναντι στις επόμενες γενιές. Οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου δεν υπήρξαν αποδέκτες μέριμνας, βοήθειας, από μία οργανωμένη κρατική οντότητα. Το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε τότε. Όμως, υπό συνθήκες άκρας δοκιμασίας, πείνας, ασθένειας, εξάντλησης επέλεξαν με απόλυτη συνείδηση την ελευθερία και τη θυσία. Επέλεξαν να προσφέρουν τα πάντα σε μία πατρίδα που δεν είχε συγκροτηθεί ακόμη, αλλά που υπήρχε ακέραιη στην ιστορική τους συνείδηση».

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης έγινε αεροπορική επίδειξη από αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας F- 16 Block 30 της ομάδας «Ζευς» με χειριστή τον σμηναγό Γεώργιο Σαμαλή, ο οποίος, μέσω ασυρμάτου, απηύθυνε το μήνυμα, «Τιμή και δόξα στους ελευθέρους πολιορκημένους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.