ΚΚΕ: «Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως ‘’παρατηρητής’’ του πολέμου»

«Ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να εμφανίζεται προκλητικά ως "παρατηρητής" του πολέμου και διαχειριστής των επιπτώσεών του, την ίδια ώρα που, με ευθύνη της κυβέρνησής του, βαθαίνει η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν και ο ίδιος λειτουργεί ως "λαγός" της ακόμα μεγαλύτερης συμμετοχής της ΕΕ, για λογαριασμό των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Με αυτό και μόνο το κριτήριο θα ενεργοποιείται και η όποια "ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής" και όχι φυσικά για την προστασία των λαών, όπως φαίνεται και από την στάση των κρατών της ΕΕ που έχουν στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ την ίδια ώρα σιωπούν για την τουρκική κατοχή που και με δική τους ευθύνη διατηρείται στο νησί για πάνω από 50 χρόνια» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού και προσθέτει:

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων.

«Καμία αξία δεν έχουν οι εκκλήσεις του για "μορατόριουμ" επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ, από την πρώτη μέρα, στηρίζει τον πόλεμο και τα προσχήματά του, δίνει γην και ύδωρ σε ΗΠΑ και Ισραήλ για επιθέσεις τους κι όταν και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο, όπως έγινε με τους ελληνικούς Patriot, που βρίσκονται στη Σ. Αραβία, με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι γενικόλογες αναφορές για "στοχευμένα μέτρα" και "προσωρινές εργαλειοθήκες" δεν λύνουν κανένα πρόβλημα του λαού που ήδη, πριν τον πόλεμο, στενάζει από την ακρίβεια και σήμερα βλέπει τη θέση του να χειροτερεύει ακόμα περισσότερο».

«Εδώ και τώρα χρειάζεται να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο ΕΦΚ στην ενέργεια, που στο πλαίσιο των ανατιμήσεων αυξάνουν και τη φοροληστεία του λαού, τα ματωμένα πλεονάσματα. Να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και τους ενεργειακούς ομίλους, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να αυξηθούν οι συντάξεις» τονίζει το ΚΚΕ και σημειώνει:

«Αντί για αυτά, ο πρωθυπουργός διαφημίζει την εφαρμογή της "Κοινωνικής Συμφωνίας" που συνυπέγραψε η κυβέρνηση με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο, που οδήγησε σε κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό με μισθούς στα όρια του κατώτατου και εργασία στα ρεπό, ενώ προαναγγέλλει παρεμβάσεις για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας και πρόωρη αποπληρωμή κρατικών μνημονιακών δανείων ύψους 7 δισ. τον προσεχή Ιούνιο».

«Τέλος, συνιστά πρόκληση να κομπάζει ο κ. Μητσοτάκης ότι το κράτος βρέθηκε με "επαγγελματισμό" δίπλα στους Έλληνες που εγκλωβίστηκαν στις εμπόλεμες ζώνες, όταν ακόμα και σήμερα παραμένει εγκλωβισμένος άγνωστος αριθμός ναυτεργατών στον Περσικό, με την κυβέρνηση να μην κηρύσσει την περιοχή εμπόλεμη ζώνη, αλλά να κάνει "πλάτες" στους εφοπλιστές, ώστε να εκβιάζουν ακόμα περισσότερους για να σταλούν εκεί» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

