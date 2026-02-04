Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου στην ανατολική Χίο, με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες-πρόσφυγες προσέκρουσε σε περιπολικό σκάφος.

Συνεχίζονται από το πρωί οι έρευνες από το λιμενικό για αγνοούμενους, με συμμετοχή ελικοπτέρου τύπου Super Puma που χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Συνεχίζονται από το πρωί της Τετάρτης οι έρευνες από το λιμενικό για αγνοούμενους μετά το τραγικό δυστύχημα με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 24 τραυματίες που σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου στην ανατολική Χίο. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες - πρόσφυγες προσέκρουσε σε περιπολικό σκάφος κατά τη διάρκεια ελιγμών.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση, όπως σημειώνει το Orange Press.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στη θάλασσα.

Στην Τουρκία έσπευσαν ήδη να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία. «Η ελληνική ακτοφυλακή χτύπησε ένα σκάφος μεταναστών ανοιχτά της Χίου» ισχυρίστηκε Τούρκος δημοσιογράφος, ωστόσο οι φωτογραφίες των ελληνικών αρχών καταδεικνύουν το αντίθετο με φθορές του ελληνικού περιπολικού:

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δυο στελέχη του λιμενικού (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

«Δεν υπάρχει τραυματίας από σφαίρα» ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΪ ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου Χρήστος Τσιαχρής. Ανώτατος αξιωματικός του λιμενικού μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ επίσης επισήμανε ότι δεν έχει γίνει χρήση πυρών.

Μουτζούρης: Το κράτος λειτούργησε

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 για το τραγικό συμβάν ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης ανέφερε: «Το κράτος μας αυτή τη φορά λειτούργησε. Ο μηχανισμός διασώσεως και ο μηχανισμός αναζητήσεως επίσης λετούργησαν. Τόνισε ότι εχθές το βράδυ ήταν σε εγρήγοσρση τόσο το Σκυλλίτσειο Νοσοκομείο Χίου με γιατρούς, είτε υπαλλήλους, είτε ιδιώτες, όσο και οι ίδιοι οι κάτοικοι βοηθώντας».

» Το Λιμενικό επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο και είμαστε ευγνώμονες στο Βόρειο Αιγαίο γι΄αυτό» ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, δεν θα ρισκάρει να πάρει θέση, καθώς υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και θα διερευνηθεί.

Ο κ. Μουτζούρης ανέφερε ότι το πέρασμα στα νησιά του βορείου Αιγαίου έχει πλέον εγκαταλειφθεί κάτι που πιστοποιείται και από τους αρισθμούς.

«Το 2020 στη Λέσβο είχαμε 27.000 μετανάστες που είχαν εισέλθει παράτυπα ενώ τώρα έχουμε 1.300» ανέφερε, προσθέτοντας ότι συμφωνία που έχει συναφθεί με την Τουρκία λειτουργεί.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τρεις μετανάστες. Δύο έγκυες μετανάστριες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δέκα παιδιά, κυρίως με ορθοπεδικά τραύματα, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος -ένας άνδρας με εξάρθρωση ώμου και μια γυναίκα με εγκεφαλική διάσειση. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση και μεταφέρονται σε θαλάμους για νοσηλεία.

Το σημείο που έγινε το τραγικό περιστατικό

Φωτογραφίες από το λιμάνι της Χίου

Το χρονικό του περιστατικού

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού, κοντά στην παραλία Μυρσινίδι.

eurokinissi

Το σκάφος του λιμενικού, εκτελώντας περιπολία εντόπισε το φουσκωτό δουλεμπορικό σκάφος χωρίς φώτα. Έγινε χρήση ηχητικών και φωτεινών σημάτων για να ακινητοποιηθεί η βάρκα ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να φύγει και το δουλεμπορικό σκάφος χτύπησε με το περιπολικό με συνέπεια να ανατραπεί και οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα. Πολλοί εκ των μεταναστών είχαν κατάγματα και έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση, ενώ κάποιοι έχασαν τη ζωή τους λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.



Στο μήκους μόνο 8 μέτρων σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 39 επιβάτες χωρίς σωσίβια και με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων. Όλοι οι μετανάστες είναι Αφγανοί πλην ενός Μαροκινού που εξετάζεται να ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Εικόνα από τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο

