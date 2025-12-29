Αυτιάς: Οι 318 παρεμβάσεις μου για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με 318 παρεμβάσεις για την ελληνική κοινωνία, τα εθνικά θέματα, τα σύνορα, την άμυνα της χώρας, τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τις αμυντικές ενισχύσεις, την οικονομία, το δημογραφικό, το στεγαστικό, τα νησιά, τις περιφέρειες, το εμπόριο, τους μικρομεσαίους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τις φυσικές καταστροφές και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε τη δραστηριότητά του στους πρώτους 18 μήνες θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του.

Το «κοινοβουλευτικό του έργο τη συγκεκριμένη περίοδο» αποτέλεσαν 110 ομιλίες, 109 τροπολογίες, 47 ερωτήσεις, 40 ακροάσεις Επιτρόπων, 12 επιστολές σε Επιτρόπους».

«Κορυφαία στιγμή», όπως αναφέρεται, «η μεγάλη θεσμική εκδήλωση για την ελληνική οικονομία και το ρόλο των περιφερειών ενόψει του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ετέθησαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες».

«Αιχμή του δόρατος για τον Γ. Αυτιά», όπως υπογραμμίζεται, «ήταν, μέσω αλλεπάλληλων παρεμβάσεων, ο αποκλεισμός της Τουρκίας και εταιρειών τουρκικών συμφερόντων από τις ευρωπαϊκές αμυντικές χρηματοδοτήσεις».

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο απολογισμός περιλαμβάνει:

«110 ομιλίες για εθνικά θέματα - άμυνα, δημογραφικό, καθημερινότητα, ρεύμα, ακρίβεια, μισθούς, συντάξεις, στεγαστικό, νησιά, ορεινές περιοχές, ανομβρία, μικρομεσαίους, χρηματοδοτήσεις, φυσικές καταστροφές, αγρότες, νέα ζευγάρια, θαλάσσιο ΕΚΑΒ, λιμάνια, μελισσοκόμους, αμπελουργούς, εμπόρους, επιμελητήρια και ασιατικές πλατφόρμες.

47 ερωτήσεις για μετανάστευση, προστασία θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, μισθούς, συντάξεις, στέγαση, δημογραφικό, ακρίβεια, χρηματοδοτήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπόριο, ανομβρία, φυσικές καταστροφές, Ταμείο Ανάκαμψης, νέα ζευγάρια, αγρότες, μελισσοκόμους, μαστιχοπαραγωγούς, θαλάσσιο ΕΚΑΒ, αμπελουργούς και χρηματοδότηση λιμένων.

40 συμμετοχές σε ακροάσεις Επιτροπών για καθημερινότητα, άμυνα και αποκλεισμό Τουρκίας από χρηματοδοτήσεις, ασφάλεια, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέργεια, περιβάλλον, ανομβρία, στεγαστική κρίση και στήριξη νέων οικογενειών και ζευγαριών, καθώς είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες για την απόκτηση στέγης.

109 τροπολογίες για εθνικά θέματα, αποκλεισμό τρίτων χωρών από ευρωπαϊκά κονδύλια, φύλαξη, αναγνώριση της νησιωτικότητας, τουρισμό, ανάπτυξη επιχειρήσεων και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, δημογραφικό, παραμεθόριες περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, προσιτή στέγη, νέα νοικοκυριά, πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, ακρίβεια στο ρεύμα, ειδικό ταμείο φυσικών καταστροφών και αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

12 επιστολές σε επιτρόπους για αποκλεισμός της Τουρκίας από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, προσιτή στέγη, φυσικές καταστροφές, νησιά και περιφέρειες και δημιουργία βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο.

Ρεκόρ ψήφων (πρωτοφανές), καθώς υπερψηφίστηκε με 632 ψήφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρότασή του για άμεση και ενισχυμένη λήψη αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές».

